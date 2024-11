Colère des agriculteurs : quels sont les départements concernés par les blocages cette semaine ?

Moins d'un an après un mouvement inédit de colère dans les campagnes, les principaux syndicats agricoles ont appelé leurs troupes à manifester à nouveau dès ce lundi. En cause : la potentielle signature lors du G20 au Brésil de l’accord de libre-échange entre l'UE et le Mercosur.

Alors que des premiers rassemblements se sont tenus dimanche, ce lundi marquera le véritable départ de la mobilisation du secteur agricole. Frappés par de mauvaises récoltes et l'émergence de maladies animales, les agriculteurs déplorent le retard dans la mise en œuvre de certains des 70 engagements pris l'hiver dernier par le gouvernement précédent pour apaiser leur colère. Ils se mobilisent également contre l'accord de libre-échange entre l'UE et le Mercosur, que la Commission européenne souhaite signer avant la fin de l'année.

Les syndicats agricoles français sont catégoriquement opposés à ce texte négocié depuis des décennies entre l’UE et cinq pays d'Amérique du Sud (Argentine, Brésil, Uruguay, Paraguay et Bolivie). Ils craignent de faire les frais d'une concurrence qu'ils jugent déloyale, au détriment de la souveraineté alimentaire européenne. Pour s'y opposer, «près de 82 actions ont été recensées et prendront corps à partir de cet après-midi et s'étaleront demain, et jusqu’à mardi», a déclaré dimanche le président de la FNSEA, Arnaud Rousseau. Voici les dispositifs annoncés par les Fédérations.

Des barrages filtrants mis en place

Si les premiers tracteurs se sont déplacés dans les Yvelines au niveau de la base aérienne de Vélizy-Villacoublay, non sans perturber la circulation sur la RN 118, la plupart des mouvements se feront à partir de ce lundi sur l’ensemble du territoire. Des axes routiers seront ainsi bloqués à partir de 8h dans le Vaucluse ou dans les Landes, mais les lieux précis n'ont pas été communiqués pour préserver l'effet de surprise. Des agriculteurs du Var se retrouveront également ce lundi matin dès 8h dans différents endroits du département, pour converger vers le rond-point de l'autoroute au Cannet-des-Maures qu'ils comptent bloquer.

Dans le département des Alpes-de-Haute-Provence, la FDSEA et les JA ont donné rendez-vous aux agriculteurs à 18h au rond-point de l'étoile de Digne-les-Bains. En Haute-Garonne, les agriculteurs comptent bloquer des camions étrangers sur des axes stratégiques. Des barrages filtrants sont attendus dans plusieurs communes de l'Isère lundi entre 15h et 22h. Dans les Pyrénées-Orientales, comme lors de la mobilisation de l'hiver dernier, la Coordination Rurale appelle à des blocages sur l'autoroute A9 mardi au niveau du péage du Boulou, à la frontière espagnole.

Dans les Ardennes, la FDSEA et les Jeunes Agriculteurs prévoient d’installer des barrages filtrants à la frontière avec la Belgique dès 10h. Ils prévoient de contrôler les camions qui entrent en France pour débusquer d’éventuels produits qui ne respecteraient par les normes européennes. La Coordination rurale du Lot-et-Garonne, à l'origine du convoi de dizaines de tracteurs du sud-ouest vers le marché de Rungis fin janvier, menace de bloquer le fret ferroviaire dès mercredi 20 novembre, s'il n'y a pas, d'ici là, de «décision forte et immédiate de l'État».

En Dordogne, les tracteurs vont converger vers Périgueux, devant la préfecture du département. Dans la Loire, plusieurs convois sont au programme : à Roanne vers la sous-préfecture lundi, à Montbrison vers la sous-préfecture le lendemain et à Saint-Étienne jusqu'à la préfecture mercredi. En Saône-et-Loire, une mobilisation aura lieu à Mâcon, sur le rond-point de l’Europe, à partir de 19h. Dans l’Aube, une action de blocage aura lieu à Troyes, sur le rond-point de l’Europe, ce lundi à 18h30. Dans la Marne, des tracteurs vont converger vers Châlons-en-Champagne, et les premiers ralentissements routiers sont attendus à 14h ce lundi.

La FDSEA de Seine-Maritime a annoncé une manifestation d’ampleur ce lundi au Havre, où les tensions avaient déjà été nombreuses lors du mouvement agricole de l’hiver dernier. Dans les Deux-Sèvres, les agriculteurs mobilisés prévoient des rassemblements ce lundi à Niort et à Echiré et une opération escargot mardi, d’après la Nouvelle République. Dans le Tarn, deux gros ronds-points à Castres et à Albi sont d’ores et déjà ciblés ce lundi et mardi. Dans le Lot, des rassemblements devant la préfecture et les sous-préfectures sont prévus ce lundi à Figeac, Gourdon et Cahors.

En Mayenne, les agriculteurs bloqueront le pont de l’Europe, à Laval, à partir de 15h30. «Un feu de colère sera allumé dans la soirée», annoncent-ils aussi. Des actions sont également prévues ce lundi au Mans, dans la Sarthe. Pour le moment, les organisateurs ne prévoient pas de bloquer les axes routiers. Du côté de Marseille, les syndicats estiment «ne pas avoir été entendus, ne pas avoir eu les réponses aux questions posées» et annoncent une mobilisation en cette fin d’année pour «bouger le gouvernement», a déclaré Laurent Israélian, secrétaire général de la FNSEA des Bouches-du-Rhône.

Des mobilisations «surprises»

Dans d'autres départements, les agriculteurs ne veulent pas dévoiler quelle forme prendra leur mobilisation ce lundi. Dans le Doubs et le Territoire de Belfort, les syndicats restent très évasifs. D'autres organisations conduisent leurs propres actions, sans s'aligner tout à fait sur le calendrier FNSEA/JA, alors que les élections professionnelles agricoles se tiennent en janvier.

La Coordination rurale, deuxième syndicat représentatif, promet «une révolte agricole» à compter du 19 novembre. Le syndicat minoritaire Confédération paysanne a pour sa part déjà participé mercredi dernier à plusieurs manifestations anti-Mercosur, seul ou avec d'autres organisations : dans le quartier européen de Bruxelles, devant le ministère français de l'Économie à Paris et dans l'Aveyron.