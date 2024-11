Météo : ces 7 départements où il pourrait neiger cette semaine

Le froid arrive sur la France, et avec lui les premières chutes de neige. Il pourrait y en avoir dès cette semaine sur sept départements.

L’heure des premiers bonshommes de neige ? D’après Météo-France, il pourrait neiger dès jeudi 21 novembre sur plusieurs départements.

Si les températures sont encore plutôt douces, cela ne devrait pas durer. Il va commencer à faire très froid cette semaine, et les premières chutes de neige sont attendues pour les journées de jeudi et de vendredi. Avant cela, la Haute-Savoie a été placée en vigilance jaune aux avalanches mardi 19 novembre.

Sept départements sont concernés : le Cantal, les Hautes-Alpes, la Savoie, la Haute-Marne, la Moselle et le Bas-Rhin, en plus du Territoire de Belfort.

Dans le détail, les premières chutes de neige sont attendues dans la nuit de mercredi à jeudi dans le secteur d’Aurillac, sur le massif des Alpes, ainsi que près de Belfort et Chaumont. Elles pourraient perdurer tout au long de la journée de jeudi.

Dans la nuit de jeudi à vendredi, en plus d’Aurillac, Gap, Bourg-Saint-Maurice et Belfort, Metz et Strasbourg pourraient connaître leurs premières chutes de neige de la saison.

Des températures en forte baisse, avant de remonter

En plus de la neige sur certains départements, il faut s’attendre à une baisse générale des températures. Des chiffres négatifs sont attendues jeudi et vendredi matin, et le mercure ne devrait pas excéder 7 °C jeudi et vendredi dans la partie nord.

Dans le sud non plus, les températures ne seront pas douces. Il pourrait par exemple faire –1 °C à Gap et 0 °C du côté d'Aurillac, jeudi et vendredi.

Si Météo-France prévoit des températures encore fraîches samedi matin, celles-ci devraient remonter au fil de la journée jusqu’à devenir douces pour la saison, notamment dans le sud. On attend par exemple 18 °C à Biarritz.

Dès dimanche, il fera doux sur la totalité du territoire.