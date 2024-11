Météo : chute des températures, pluie... Quel temps va-t-il faire cette semaine ?

Après la chute des températures et les intempéries observées en France cette semaine, en raison de la goutte froide qui a frappé le pays, le temps ne devrait pas s’améliorer la semaine prochaine, avec de la pluie sur l’ensemble du territoire et un renforcement du froid à partir de mercredi.

Après la pluie… encore de la pluie. Malgré une légère amélioration - et quelques rayons de soleil - ce week-end, après le passage d’une goutte froide sur la France, le beau temps devrait de nouveau disparaître la semaine prochaine pour laisser place à de la pluie, et du froid en fin de semaine. Seule la Côte d’Azur devrait être, par moments, épargnée par ces conditions dignes d’un mois de novembre.

Selon les prévisions de Météo-France, pour la journée de lundi, il pleuvra sur la quasi-totalité du territoire à partir dans la matinée comme dans l’après-midi, avec quelques éclaircies dans la soirée sur la moitié sud du pays. Même constat pour mardi où la pluie devrait persister toute la journée sur l’immense majorité du pays à l’exception du pourtour méditerranéen.

Côté températures, elles resteront conformes aux normes de saison sur l’ensemble du territoire, à l’exception de la Côte d’Azur, où il fera très doux pour la saison. Lundi, il fera notamment 11 °C à Paris, 15 °C à Bordeaux, ou encore 13 °C à Brest. Mardi, il fera 19 °C à Marseille, 12 °C à Limoges, 9 °C à Metz et 7 °C à Lille.

Météo-France



Chute des températures et neige

À partir de mercredi, si la pluie sera toujours présente, à l’exception de quelques éclaircies à Paris, à Nantes ou à Auxerre, les températures vont littéralement chuter sur une large majorité du territoire. De la neige fera même son apparition sur les massifs montagneux et dans certaines plaines.

Les températures matinales iront de 0 °C à Bourg-Saint-Maurice jusqu’à 17 °C à Ajaccio, tandis que dans l’après-midi, il fera 1 °C à Belfort et jusqu’à 17 °C à Nice.

Dans la soirée, des températures négatives et de la neige sont attendues dans les massifs montagneux, en basse, moyenne et haute altitude. Il neigera aussi à Chaumont (1 °C) ou encore à Aurillac (3 °C).

Météo-France

La journée du jeudi 21 novembre sera toujours marquée par le froid, avec des températures qui oscilleront entre -3 °C en bas des Alpes et 10 °C à Biarritz dans la matinée, à l’exception de la Corse où le mercure montera jusqu’à 14 °C. Des averses sont attendues sur les régions littorales, tandis que des éclaircies sont attendues dans les terres.

Dans l’après-midi, la pluie gagnera la plus grande partie du territoire, avec de la neige dans le Jura, les Alpes et sur le massif central, et des températures toujours relativement fraîches, avec 5 °C à Strasbourg, 9 °C à Toulouse, 5 °C à Rouen, ou encore 6 °C à Lyon.

Retour du soleil et de la douceur

Vendredi 22 novembre, le temps alternera entre averses et éclaircies sur la majorité du pays, avec des températures comprises entre 1 °C à Belfort et Bourg-Saint-Maurice, et 15 °C à Nice et Ajaccio. Il fera relativement frais sur la moitié nord du pays et des températures plus douces sur le pourtour méditerranéen ainsi que dans les départements des Pyrénées et dans le Pays Basque.

Le retour du soleil se fera sur l’ensemble du territoire à partir du samedi 23 novembre, à l’exception du front atlantique, avec des températures qui resteront fraîches.

Météo-France

Dimanche 24 novembre, la France sera séparée en deux avec des nuages sur la moitié nord, et du soleil sur la moitié sud. Les températures vont quant à elles enfin remonter, au-dessus des normales de saison.