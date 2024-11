Procès des viols de Mazan : quatre derniers accusés à la barre, les fils Pelicot entendus... Ce qui est prévu cette semaine

Le procès des viols de Mazan entame une nouvelle phase ce lundi. Les quatre derniers coaccusés seront attendus à la barre ce 18 novembre, laissant place deux jours plus tard aux plaidoiries. Les fils de Dominique et Gisèle Pelicot doivent aussi prendre la parole.

Après dix semaines consacrées à l’examen des faits reprochés aux 51 coaccusés, les quatre restants étant entendus ce lundi, le procès des viols de Mazan doit connaître, cette semaine, un tournant avec les plaidoiries des avocats des parties civiles.

Mais ce lundi, la journée doit d'abord être consacrée aux dossiers des quatre derniers accusés, Nicolas F., 43 ans, Boris M., 37 ans, Philippe L., 62 ans et Joseph C., 69 ans.

Ce lundi 18 novembre sonne ainsi la fin du défilé quasiment quotidien des accusés répétant souvent les mêmes explications et parlant de «viol par accident», de viol «par erreur de jugement», de viol «à contre-cœur», comme l’a expliqué Antoine Camus, avocat des parties civiles.

Le lendemain, les enfants de Gisèle et Dominique Pelicot, David et Florian, devraient témoigner pour la première fois devant la cour criminelle du Vaucluse.

Gisele pelicot pourrait à nouveau s'exprimer

Leur sœur Caroline, qui pense avoir été, comme sa mère, droguée par son père et dans l’incertitude de s’être fait violée à cette occasion, s’était exprimée dès la première semaine du procès, comme ses belles-sœurs Aurore et Céline.

Dominique Pelicot avait publié sur les réseaux sociaux des clichés et photomontages des trois femmes nues, prises sans qu’elles ne l'aient sues.

La journée du mardi devrait se poursuivre avec la parole donnée à la victime principale de l’affaire, Gisèle Pelicot, et à Dominique Pelicot, son mari qui l’a violée et qui a recruté des dizaines d’hommes pour faire de même. Il n’est toutefois pas certain qu’ils s’expriment, la septuagénaire ayant par exemple indiqué avoir déjà tout dit.

Se tiendront ensuite les plaidoiries des avocats des parties civiles, c’est-à-dire de Gisèle Pelicot, ses enfants et petits-enfants.

Ces plaidoiries seront suivies du réquisitoire de Laure Chabaud et Jean-François Mayet, représentants du ministère public.