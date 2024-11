Vagues-submersion : voici les 6 départements placés en vigilance jaune ce mardi

Météo France a placé 6 départements en vigilance jaune pour vagues-submersion pour la journée du mardi 19 novembre.

S'éloigner des zones littorales. 6 départements situés dans les parties nord et nord-ouest de la France ont été placés en alerte jaune pour vagues-submersion.

Il s'agit du Calvados, de l'Ille-et-Vilaine, de la Manche, du Pas-de-Calais, de la Seine-Maritime et de la Somme.

Cette vigilance est la conséquence d'une dépression qui s'est récemment creusée sur le sud des îles britanniques.

«Les submersions marines peuvent provoquer des inondations sévères et rapides du littoral, des ports et des embouchures de fleuves et rivières», rappelle Météo France.