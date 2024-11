Crues, vagues de chaleur, température record… Quels sont les impacts des événements climatiques extrêmes en France ?

En raison du réchauffement climatique, les événements climatiques extrêmes se sont multipliés en France lors de la dernière décennie, entraînant dans leur sillage d’importants dégâts matériels et humains.

Une perte de 230 milliards d’euros en France l’an dernier. De plus en plus prégnant à travers le monde ces dernières années, le réchauffement climatique a entrainé une hausse exponentielle d’événements météorologiques extrêmes en France.

Pour rappel, ces événements sont caractérisés par leur rareté, leur intensité ou les dégâts qu'ils provoquent. Ils se manifestent le plus souvent dans l’Hexagone et les départements d’outre-mer par des inondations, des canicules, des sécheresses, des cyclones et des vagues de froid.

4 fois plus de vagues de chaleur depuis 2000

Lors d’un colloque organisé ce mardi dans l’auditorium du journal Le Monde, Virginie Schwarz, la présidente directrice-générale de Météo-France, a confirmé une hausse flagrante des dégâts matériels liés aux événements climatiques extrêmes en France ces dernières années. La perte totale a été estimée à 230 milliards d’euros en France l’an dernier.

La PDG de Météo-France a également révélé que les vagues de chaleur ont quadruplé depuis 2000 sur le sol français et que les pluies extrêmes ont subi une augmentation annuelle de 10% depuis les années 1960.

Autre enseignement : les effets du réchauffement climatique sont de plus en plus visibles dans l’Hexagone au fil des années. D’après Jean-Michel Soubeyroux, directeur adjoint scientifique de la Climatologie au sein de Météo-France, 75% des records de chaleur ont été battus en France entre 2019 et 2023. Cette donnée a ainsi fait multiplier par dix le nombre de vagues de chaleur observées dans l’Hexagone depuis 5 ans.

Le mercure pourrait grimper à 50 °C en France d’ici à la fin du siècle

En se basant sur le scénario d’un réchauffement planétaire estimé à +4 °C à la fin du siècle, prédit par bon nombre de scientifiques, Météo-France a anticipé des données alarmantes sur le plan des hausses de températures en France dans 50 ans.

L’organisme a estimé à 44 °C en moyenne la température qui pourrait être observée dans l’Hexagone lors de la journée la plus chaude de l’année en fin de siècle, avec un record possible à 50 °C. Dans cette perspective, la France totaliserait 34 jours de fortes chaleurs par an (contre 8 dans les années 90) et 28 nuits chaudes par an (contre 4 dans les années 90).

Selon cette projection, une hausse de 15% en moyenne des précipitations maximales quotidiennes toucherait l’Hexagone en fin de siècle, ainsi qu’une multiplication par trois du temps passé en sécheresse intense.

Seulement «15% de vigilance verte crues» en 2023

Autre élément de référence pour quantifier la montée en puissance du réchauffement climatique en France : «Sur l’année, on a doublé le nombre de vigilances orange et rouge pour les crues émises sur Vigicrues. Nous n’avons eu que 15% du temps en vigilance verte», a résumé Véronique Lehideux, cheffe du service des risques naturels et hydrauliques à la Direction générale de la prévention des risques (DGPR).

Dans les faits, cette hausse des précipitations a causé d’importants dommages matériels, ce qui s’est répercuté économiquement sur les compagnies d’assurance.

Chrystelle Busque, la directrice générale adjointe de la caisse centrale de réassurance (CCR), a ainsi livré une fourchette comprise entre 800 millions et 1 milliard d’euros le coût global des dommages assurés liés aux inondations en France l’an dernier.

A titre de comparaison, les dommages liés à la sécheresse et ceux en lien avec les séismes ont été respectivement estimés entre 600 et 700 millions d’euros, puis entre 200 et 350 millions d’euros.