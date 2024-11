Grève SNCF : voici les lignes qui pourraient être perturbées ce jeudi 21 novembre

Alors que les syndicats de cheminots ont appelé à la grève ce jeudi 21 novembre, SNCF Voyageurs a assuré ce mardi que le trafic ferroviaire sera «quasi normal sur les TGV». En revanche, «quelques perturbations sont à prévoir sur certaines lignes régionales».

À quoi s’attendre concrètement jeudi 21 novembre dans les gares ? La grève prévue dans deux jours à l'appel de l'ensemble des syndicats de cheminots n'aura que peu d'incidence sur le trafic ferroviaire puisqu'il sera «quasi normal sur les TGV» tandis que «quelques perturbations sont à prévoir sur certaines lignes régionales», a indiqué ce mardi SNCF Voyageurs.

Le service sera «normal à quasi normal» sur les lignes A, K, L et P, ainsi que sur les tramways T4, T11, T12, et T13.

Les perturbations à prévoir

RER

RER B : Il y aura, en moyenne, 1 train sur 2 sur la partie nord de la ligne (depuis la gare du Nord) et 3 trains sur 4 au sud de la ligne (depuis Châtelet-les-Halles).

RER C : 2 trains sur 3 en moyenne sur toute la ligne.

RER D : Sur les différents axes, le trafic ne sera pas le même. Sur l'axe Creil - Corbeil et Goussainville - Melun, il faut prévoir 2 trains sur 5.

Sur l'axe Corbeil - Malesherbes, il y aura 1 train sur 3 en heure de pointe le matin et le soir. Concernant l'axe Juvisy - Corbeil via Ris, il n'y aura aucun train tout comme sur l'axe Corbeil - Melun via Saint-Fargeau.

RER E : Il y aura, en moyenne, 3 trains sur 4.

Transilien

Ligne H : comme sur le RER B, il y aura, en moyenne, 1 train sur 2 sur l'ensemble de la ligne lors de cette journée de grève.

Ligne J : il y aura, en moyenne, 2 trains sur 3 sur l'ensemble de la ligne.

Ligne N : il y aura, en moyenne, 1 train sur 2 sur l'ensemble de la ligne.

Ligne U : il y aura, en moyenne, 2 trains sur 3 sur l'ensemble de la ligne.

Ligne R : comme sur le RER D, il ne devrait y avoir que 1 train sur 3 en moyenne. Sur l'axe Paris/Montereau/Montargis, il y aura 2 trains sur 3 et sur l'axe Melun/Montereau, il n'y aura aucun train.

Le mouvement de contestation a été déclenché par la confirmation, début novembre, du démantèlement de Fret SNCF, société leader en France pour le transport de marchandises sur rail, avec à la clé la suppression de 500 emplois sur 5.000.

L'entreprise sera remplacée le 1ᵉʳ janvier par deux sociétés, l'une spécialisée dans le transport de marchandises (Hexafret) et l'autre dans la maintenance des locomotives (Technis). La SNCF a promis zéro licenciement en reprenant tous les cheminots non conservés dans d'autres sociétés du groupe.

Ce démantèlement découle d'un accord signé entre le gouvernement et la Commission européenne, après l'ouverture d'une enquête pour aides d'État illégales versées à Fret SNCF.