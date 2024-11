«La mort de Thomas à Crépol a aggravé une fracture communautaire» : le député Thibaut Monnier interpelle le ministre de la Justice

Lors des questions au gouvernement ce mardi, le député RN de la Drôme Thibaut Monnier est revenu sur la mort de Thomas, tué à Crépol le 19 novembre 2023. L’élu a notamment demandé au ministre de la Justice Didier Migaud de renforcer «l’appareil judiciaire» de l'Etat.

«Quand allez-vous enfin agir ?». C’est avec un ton ferme que le député de la Drôme Thibaut Monnier a interpellé Didier Migaud, le ministre de la Justice ce mardi lors des questions au gouvernement.

L’élu du Rassemblement national a rendu hommage à Thomas, jeune homme de 16 ans, assassiné le 19 novembre 2023 lors d’un bal à Crépol (Drôme). «Il y a un an jour pour jour, la Drôme devenait une terre martyre de l’ensauvagement et du laxisme de l’Etat», a-t-il lancé dans l’Hémicycle.

«La mort de Thomas a aggravé une fracture communautaire et la haine anti-française», a ajouté le parlementaire, avant de demander au ministre quand l’exécutif comptait «engager le réarmement de son appareil judiciaire et carcéral pour protéger la vie des Français».

"Il y a un an jour pour jour, la Drôme devenait une terre martyre de l'ensauvagement et du laxisme de l'État"





Un an après la mort du jeune Thomas à Crépol, @MonnierThibaut (RN) appelle le Gvt à "engager le réarmement de notre appareil judiciaire et carcéral."#DirectAN #QAG pic.twitter.com/iGLGYRe6gK

— Assemblée nationale (@AssembleeNat) November 19, 2024