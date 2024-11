Maires de France : situation budgétaire compliquée, narcotrafic, santé mentale des populations... Un 106e congrès sous tension

Alors que la gouvernance des communes devient de plus en plus complexe pour les élus municipaux, le Congrès des maires s'ouvre ce mardi et pour trois jours à Paris. À l’initiative du président de l’Association des maires de France (AMF), David Lisnard, les élus, aux prises avec plusieurs problématiques, prévoient de manifester leur mécontentement.

Une rencontre qui s’annonce mouvementée. A compter de ce mardi et jusqu'à jeudi, le parc des expositions, situé Porte de Versailles à Paris, accueille la 106e édition du Congrès des maires. Les élus locaux comptent bien profiter de cette occasion pour exprimer leurs revendications.

«Il y a une expression d’exaspération croissante depuis quelques années qui arrive presque à ébullition aujourd’hui», a ainsi dénoncé le maire de Cannes David Lisnard sur la matinale de Public Sénat, à la veille de l'événement.

L’élu LR, président de l'AMF, l'Association des maires de France, pointe du doigt une situation budgétaire compliquée pour les communes, due à un «quoi qu’il en coûte mené par l’exécutif». Dans le cadre du prochain budget, le gouvernement réclame aux territoires 5 milliards d’économie. Un projet très mal perçu par les communes, déjà en proie à des difficultés financières. Les maires comptent donc bien profiter de ce congrès pour débattre de ce sujet.

Un Français sur trois atteint de troubles mentaux

Autre thématique qui sera à l’ordre du jour, la gestion des problèmes psychiques. Pour la première fois, ce sujet fera l’objet d’un point spécifique intitulé «Quand la santé mentale se dégrade, comprendre pour agir». À raison d’un Français sur trois atteint de troubles mentaux, de plus en plus de maires doivent faire face à ce nouveau fléau dans leur commune.

En l’espace de seulement un an et demi, le maire de Morlaix (Finistère), Jean-Paul Vermot, a dû gérer deux drames dans sa ville de quelque 15.000 âmes. En juillet 2023, un habitant atteint de troubles psychiatriques avait ainsi mis le feu à un bâtiment historique situé en plein centre-ville. Un mois plus tard, le maire de Morlaix se retrouvait face à un autre incident : un habitant agressait son voisin à coups de couteau. Pour gérer ces cas complexes, l’élu breton réclame davantage de moyens.

Les conséquences du narcotrafic

Pour la première fois également, le Congrès débattra des conséquences du narcotrafic sur la vie quotidienne des citoyens.

«Il s'agira de faire un constat réaliste de la situation, d'écouter le retour d'expérience des maires confrontés de longue date à ce trafic et d'interpeller l'État sur les mesures qu'il entend prendre pour rendre plus efficace la lutte contre ce fléau, qui relève du cœur de sa mission régalienne de sécurité», détaille le communiqué de presse publié par l’Association des maires de France (AMF).

Désireux de faire entendre «l’exaspération croissante» des élus par une «action symbolique forte», le président de l’AMF David Lisnard a annoncé la mise en place de deux actions coups de poing. L’une est prévue mardi, «dans le hall principal du Congrès», l’autre «probablement mercredi» en soutien aux agriculteurs.