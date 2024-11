Neige dès 700m, rafales de plus de 150 km/h, fortes intempéries… L’infernale météo qui attend les Français ce mercredi

Après trois semaines de temps calme, la météo s’est dégradée depuis ce début de semaine, avec le retour de la pluie et de la neige en montagne attendues notamment ce mercredi.

L’hiver pointe déjà le bout de son nez. Alors que depuis ce mardi les averses soutenues font leur retour sur une grande partie de l’Hexagone, dispersant les derniers rayons de soleil dans le sud, le temps va largement se rafraichir ce mercredi.

Au cours de la nuit de mardi à mercredi, les pluies soutenues s'enfonceront sur le Sud-ouest et traverseront l'Auvergne et Rhône-Alpes jusqu'à l'intérieur de la PACA.

De fortes rafales attendues

Sur ces mêmes régions, le vent soufflera en rafales de 70 à localement 90 km/h, parfois à plus de 100 km/h sur le relief auvergnat et alpin avec un risque de déferlement sur la Limagne.

«Sur les Alpes du nord, la neige tombe de plus en plus bas jusqu'à 1.000m puis 700 m. Enfin, sur le relief et le nord de la Corse, le vent devient tempétueux avec 100-120 km/h en rafales, puis augmentant jusqu'à 150 km/h», selon les prévisions de Météo-France.

Côté températures, les minimales atteindront mercredi après-midi les 1 °C au Gap, à Belfort et à Chaumont. Les maximales quant à elles ne dépasseront pas les 17 °C à Perpignan, seule exception. Les autres régions resteront plutôt autour des 6 °C.

A noter que Météo-France a placé trois départements en vigilance jaune mercredi, censés enregistrer les premières chutes de neige. Il s’agit de la Savoie, de la Haute-Savoie ainsi que de l’Isère.