Pluie-inondation : voici les 37 départements placés en vigilance jaune ce mardi

Les prévisionnistes de Météo-France ont placé 37 départements en vigilance jaune aux risques de pluie-inondation pour la journée de ce mardi 19 novembre.

Attention aux précipitations si vous habitez dans le quart nord-est du pays. Météo-France a placé 37 départements en vigilance jaune aux risques de pluie-inondation pour la journée de ce mardi 19 novembre.

Dans le détail, les Ardennes, l'Aube, le Calvados, le Cher, la Corrèze, la Côte-d'Or, la Creuse, le Doubs, l'Indre, l'Indre-et-Loire, le Jura, le Loir-et-Cher, le Loiret, la Manche, la Marne, la Haute-Marne, la Meurthe-et-Moselle, la Meuse, la Moselle, la Nièvre, le Nord, le Pas-de-Calais, la Haute-Saône, la Saône-et-Loire, Paris, la Seine-Maritime, la Seine-et-Marne, les Yvelines, la Somme, les Vosges, l'Yonne, le Territoire de Belfort, l'Essonne, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis, le Val-de-Marne et le Val-d'Oise sont concernés par cette alerte.

Une dépression, qui se situera entre le Danemark et l'Irlande, va apporter des quantités de pluie non négligeables, avec des cumuls attendus entre 10 et 20 mm pour toute la journée.

Météo-France a donc anticipé pour ce mardi «un temps bien pluvieux» qui «recouvre dès le matin et pour toute la journée une large moitié nord du pays jusqu'au nord de la Nouvelle-Aquitaine, l'ouest de l'Auvergne et le nord de Rhône-Alpes».

L'agence nationale de météorologie a également prévu des pluies jugées «durables» ce mardi dans l'Hexagone et «passagèrement soutenues de la Normandie au Benelux en matinée». Ces dernières devraient se renforcer «des Pays de la Loire et du Centre au Grand Est dans l'après-midi et soirée».