Prime de Noël 2024 : devez-vous la déclarer aux impôts ?

Réservée aux bénéficiaires de minima sociaux, la prime de Noël est versée à plus de 2 millions de foyers français. D'un montant minimum de 152,45 euros, elle n'est pas imposable.

Attendue avec impatience par de nombreux Français chaque année, la prime de Noël est une aide bienvenue au moment des fêtes de fin d'année. Versée aux allocataires de minima sociaux, elle est d'autant plus intéressante qu'elle n'est pas imposable.

Elle est automatiquement versée par la Caisse d'allocation familiale (Caf), la Mutuelle sociale agricole (MSA) ou même France Travail selon la situation du bénéficiaire et ne doit en effet pas être mentionnée sur la déclaration de revenus annuelle.

La seule chose à faire est de vérifier que les informations personnelles soient bien à jour, notamment l'adresse, la situation familiale et les coordonnées bancaires.

Le versement prévu le 13 décembre

La prime de Noël, qui sera versée le 13 décembre, est une aide exceptionnelle de l'Etat à laquelle plus de 2 millions de foyers ont droit. Elle concerne les bénéficiaires de minima sociaux et son montant, de 152,45 euros minimum, varie en fonction de la composition du ménage et de l'allocation dont le demandeur est bénéficiaire.

En 2023, un complément de la prime de Noël a été versé aux familles monoparentales vivant sous le seuil de pauvreté. Le dispositif, qui concerne 500.000 ménages, a été reconduit pour Noël 2024.