Vents violents : voici les 14 départements placés en vigilance jaune ce mercredi

Après le passage d’une dépression vers les îles britanniques, apportant des pluies, une autre perturbation venteuse devrait toucher la Corse et l’Italie dès ce mercredi 20 novembre. En conséquence, Météo-France a placé en vigilance jaune 14 départements de la moitié sud, dont deux de la Corse, en vigilance jaune pour «vents violents».

Le vent va souffler très fort. Alors qu’une dépression s’approche, ce mardi, des îles britanniques, engendrant d’importantes quantités de pluie, une nouvelle perturbation est attendue pour la journée du mercredi 20 novembre. Cette dernière promet d’être venteuse avec des rafales dépassant parfois les 100 km/h en Corse.

© Météo-France

De ce fait, au total, 14 départements ont été placés en vigilance jaune par Météo-France. Il s’agit de la Haute-Savoie, de la Savoie, de l’Isère, de la Gironde, des Landes, des Pyrénées-Atlantiques, des Hautes-Pyrénées, du Gers, de la Haute-Garonne, du Tarn, de l’Aveyron, de l’Ariège ainsi que la Corse du Sud et la Haute-Corse.

Des rafales à plus de 100 km/h attendues en Corse

Comme l’indique Météo-France, «le vent soufflera en tempête près du Cap Corse» ce mercredi 20 novembre. De ce fait, ce sont les côtes corsaires qui devraient être touchées par les rafales les plus fortes.

Selon les données fournies par le site Ventusky, on devrait enregistrer jusqu’à 134 km/h à Calenzana, 108 km/h sur Ile Rousse, 96 km/h à Bastia et 78 km/h à Calvi. À Zonza et à Sartene, les rafales devraient être supérieures à 80 km/h.

Dans la soirée de ce mercredi 20 novembre, les rafales devraient s’accentuer, touchant, cette fois, Ajaccio où le vent devrait souffler à plus de 60 km/h. À Bastia, les rafales devraient dépasser les 130 km/h.