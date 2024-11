Vents violents : voici les 2 départements placés en vigilance orange et les 24 en vigilance jaune ce mercredi

Après le passage d’une dépression vers les Îles Britanniques, apportant des pluies, une autre perturbation venteuse devrait toucher la Corse et l’Italie dès ce mercredi 20 novembre. En conséquence, Météo-France a placé 2 départements en vigilance orange et 24 en vigilance jaune pour vents violents.

Le vent va souffler très fort. Météo-France a placé deux départements en vigilance orange et 24 en vigilance jaune vents violents pour la journée de ce mercredi 20 novembre.

La Haute-Corse et la Corse-du-Sud sont les deux départements concernés par la vigilance orange.

©Météo-France

En parallèle, les départements concernés par une vigilance jaune sont : l'Ain, l'Allier, l'Ariège, l'Aude, l'Aveyron, le Cantal, la Dordogne, la Haute-Garonne, le Gers, la Gironde, l'Isère, les Landes, la Loire, la Haute-Loire, la Lozère, le Puy-de-Dôme, les Pyrénées-Atlantiques, les Hautes-Pyrénées, le Rhône, la Haute-Savoie, de la Savoie, le Tarn et le Tarn-et-Garonne.

Des rafales à plus de 100 km/h attendues en Corse

Les forts vents sont dus en grande partie à l'approche d'une dépression venue des Îles Britanniques, qui va par ailleurs apporter des pluies violentes. Météo-France prévoit notamment des rafales dépassant parfois les 100 km/h sur l'île de Beauté.

Selon les données fournies par le site Ventusky, on devrait enregistrer jusqu’à 134 km/h à Calenzana, 108 km/h sur Ile Rousse, 96 km/h à Bastia et 78 km/h à Calvi. À Zonza et à Sartene, les rafales devraient être supérieures à 80 km/h.

Dans la soirée de ce mercredi 20 novembre, les rafales devraient s’accentuer, touchant, cette fois, Ajaccio où le vent devrait souffler à plus de 60 km/h. À Bastia, les rafales devraient dépasser les 130 km/h.