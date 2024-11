Voici le taux de chômage des jeunes pour chaque pays de l’UE

En septembre 2024, 14,8 % des jeunes de moins de 25 ans dans l’Union européenne étaient au chômage, contre 5,9 % pour l’ensemble de la population active. Si des progrès sont significatifs dans certains pays comme la Grèce, d’autres, comme la République tchèque, voient le taux de chômage des jeunes exploser.

Près de 2,9 millions de jeunes européens de moins de 25 ans étaient sans emploi en septembre 2024 au sein de l’Union européenne, révélant une fracture importante entre le taux de chômage de cette tranche d’âge et celui de l’ensemble de la population active. Alors que le taux global de chômage dans l’Union européenne s’est établi à 5,9%, celui des jeunes a atteint un taux de 14,8%, soulignant leur difficulté à s’insérer sur le marché du travail.

Les données récoltées par Eurostat ont mis en lumière des disparités frappantes entre les différents pays de l’UE. L’Espagne reste le pays le plus touché par le chômage des jeunes, avec un taux de 26,5%, malgré une légère amélioration (-1,9% sur un an). Les jeunes Suédois (25,9%) et Portugais (21,6%) ont aussi connu des difficultés à s’insérer sur le marché du travail.

En revanche, des pays comme l’Allemagne (6,9%), les Pays-Bas (9%) et Malte (9,4%) ont affiché les taux de chômage des jeunes les plus bas. Ces bons résultats témoignent de politiques actives en faveur de l’insertion professionnelle des jeunes et de marchés du travail plus dynamiques. La France, avec un taux de 17,7 %, a dépassé la moyenne européenne.

Ce chiffre, quasi stable sur un an, est la preuve d'une situation encore préoccupante, bien que moins alarmante qu’en Espagne ou en Suède.

Le taux de chômage des moins de 25 ans en septembre 2024

Allemagne (6,9%), Autriche (10%), Belgique (16,5%), Bulgarie (11,1%), Chypre (15,9%), Croatie (16,3%), Danemark (15,3%), Espagne (26,5%), Estonie (20,8%), Finlande (19,5%), France (17,7%), Grèce (16,3%), Hongrie (17,2%), Irlande (10,4%), Italie (18,3%), Lettonie (16,6%), Lituanie (19,8%), Luxembourg (20,3%), Malte (9,4%), Pays-Bas (9%), Pologne (10,1%), Portugal (21,6%), République tchèque (12,7%), Roumanie (23,2%), Slovaquie (21,4%), Slovénie (11,5%), Suède (25,9%).

Entre septembre 2023 et septembre 2024, l’Union européenne a enregistré une légère diminution du chômage des jeunes. Cependant, les évolutions diffèrent fortement selon les pays. Les progrès sont particulièrement marqués en Grèce (-6,8 points), en Italie (-4,6 points) et en Espagne (-1,9 point), où les efforts pour relancer l’emploi ont commencé à porter leurs fruits.

À l’inverse, certains États d’Europe centrale et orientale, comme la République tchèque (+3,4 points) et la Lituanie (+4,2 points), ont vu leur taux de chômage des jeunes augmenter.