168 millions d'euros à l'EuroMillions : deux joueurs ratent le jackpot à un numéro près

Hier, la Française des jeux faisait gagner la somme de 168 millions d’euros. Pour les remporter, les participants devaient trouver sept numéros gagnants, mais pour deux d’entre eux, le destin en a souhaité autrement.

Pas de chance ? Tout est relatif. Ce mardi, la Française des jeux proposait de remporter un jackpot de 168 millions d’euros. Pour cela, les joueurs devaient deviner la combinaison suivante : 4 - 13 - 20 - 28 - 49 ainsi que les deux étoiles chance 7 et 12.

Deux participants – dont la nationalité est encore inconnue – ont ainsi trouvé six numéros sur les sept, leur faisant manquer de peu ce butin pharaonique. Ces derniers ont pu tout de même se consoler avec leurs gains de 437.600,40 d’euros.

Trois Français - ainsi que 11 autres joueurs - ont de leur côté mis la main sur cinq numéros pour un total de 18.595,30 euros.

Quand se tiendra le prochain tirage ?

Un montant en hausse et une échéance proche. En effet, FDJ promet 189 millions euros au vainqueur. Les joueurs pourront ainsi tenter leur chance le vendredi 22 novembre.

À noter qu’avec le code My Million, un ou une gagnante repartira obligatoirement avec un million d’euros. «Le code My Million est attribué automatiquement pour tout achat d’une grille simple EuroMillions chez un détaillant, sur le site ou sur l’application FDJ», indique la société sur son site internet. «Chaque code, composé de 2 lettres et 7 chiffres, est unique et aléatoire», précise-t-elle.

Toutefois, ce vendredi, la FDJ organise le «tirage exceptionnel 100 millionnaires». «En plus du code My Million, les joueurs se verront attribuer un autre code», a indiqué l'entreprise au site Actu.fr.