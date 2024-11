Crues : voici les 15 départements placés en vigilance jaune ce jeudi

La dépression venant des Iles Britanniques a apporté de fortes pluies en France et provoqué un risque de crues dans le nord et l’est du pays. Ainsi, Météo-France a placé 15 départements en vigilance jaune pour ce risque météorologique pour la journée de jeudi 21 novembre.

©Météo-France

Sont concernés par cette vigilance jaune crues, l’Aisne, les Ardennes, l’Eure, la Marne, la Meurthe-et-Moselle, la Meuse, la Moselle, le Nord, l’Oise, le Pas-de-Calais, la Haute-Saône, la Seine-Maritime, les Yvelines, les Vosges et le Val-d’Oise.

Dans son bulletin Vigicrues précise qu’une «perturbation active a circulé sur le pays mardi. Elle a d'abord concerné les régions du nord, puis elle s'est décalée progressivement vers le sud». Cette dernière «a provoqué des précipitations assez importantes, qui ont engendré des réactions sur plusieurs cours d'eau sur les Hauts-de-France et la région Grand-Est».

La fin des fortes pluies dans le nord et l’est est «synonyme de décrue» pour «les secteurs amont des cours d'eau et les petits bassins versants rapides». Néanmoins, «sur les secteurs plus à l'aval, le niveau continue de monter par propagation et l'on attend des débordements localisés dans les heures et les jours à venir.»