La newsletter «L'Essentiel» fête ses deux ans et s'apprête à franchir le cap des 500.000 abonnés

Lancée il y a deux ans, l'Essentiel approche des 500.000 abonnés, dont 60.000 rien qu'à Marseille. Cette newsletter est disponible dans près de 15 métropoles et informe les habitants des cinq actualités majeures du jour.

«C’est un succès spectaculaire», résume Jean-Michel Arnaud, président de L'Essentiel Media. Lundi 18 novembre, cette newsletter quotidienne a fêté ses deux ans d'existence. C'est en novembre 2022, que L'Essentiel a vu le jour avec le lancement de la première lettre à Bordeaux. «Il manquait un média local, ciblant les métropoles», indique Jean-Michel Arnaud. Les fondateurs se sont inspirés d'un concept existant de l'autre côté de l'Atlantique : Axios, une newsletter diffusée dans les grandes métropoles des Etats-Unis.

L'Essentiel est le premier groupe média français qui diffuse des newsletters éditoriales gratuites, concises et constructives, centrées sur l’actualité locale. «C'est le quotidien de l’actualité du jour», affirme le dirigeant. Chaque personne peut s'abonner gratuitement et recevoir tous les matins les cinq informations du jour dans sa boite mail.

Un demi-million de lecteurs

D'ici à la fin de l'année, la Newsletter sera diffusée auprès d'un demi-million de personnes dans 15 villes différentes. En seulement deux ans, les chiffres sont impressionnants : 60.000 abonnés à Marseille, 50.000 à Bordeaux et 45.000 à Lyon. L'Essentiel est principalement consommé par des lecteurs vivant en ville, dont 70% d'entre eux sont âgés de plus de 35 ans et 60% sont des femmes. «Je pense que notre succès s'explique par la surabondance de l'information. Notre mode de fonctionnement est particulier car nous délivrons l'information du jour alors que la PQR traite celle d’hier et de demain», explique Jean-Michel Arnaud.

L'Essentiel vit uniquement grâce à la publicité. «Nous souhaitons offrir à nos partenaires, une totale exclusivité et un accompagnement sur-mesure, à chaque numéro, pour exposer leurs marques, leurs initiatives ou, plus simplement, accroître leur notoriété», assure Jean-Michel Arnaud. Il a pour ambition de développer son média en proposant des newsletters thématiques et d'exporter le concept à l'étranger.