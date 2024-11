Météo : avec presque 20 °C en 48 heures, la France va bientôt connaître un bond spectaculaire des températures

Alors que la tempête Caetano s’apprête à toucher la Bretagne avant de balayer le reste du territoire, Météo-France annonce une hausse des températures prévue dès la fin de la semaine. Une remontée qui s’explique par une dépression d’Islande, qui va chasser l’air polaire sur toute la France.

Le froid hivernal ne devrait pas durer. Alors que la tempête Caetano s’apprête à balayer la France, engendrant sur son passage de la neige jusque dans les plaines ainsi que des vents violents, cet épisode de grand froid n’est que passager, selon les prévisions de Météo-France. En effet, un puissant redoux est attendu dès la fin de la semaine, avec des températures quasi-automnales dimanche après-midi.

Vendredi matin, au plus froid, les températures pourront descendre jusqu’à -3 °C. Localement, Météo-France annonce -1 °C à Metz, 3 °C à Paris, 2 °C à Rennes, 6 °C à Toulouse et 9 °C à Marseille.

Les températures remonteront dès vendredi après-midi, atteignant leur valeur maximale pour la journée de dimanche. Il fera 14 °C à Metz, 17 °C à Paris, 18 °C à Rennes, 17 °C à Toulouse et 18 °C à Marseille, toujours selon les prévisions de Météo-France.

un phénomène météo bien connu

La dépression d’Islande est un phénomène météorologique qui a une grande influence sur le temps qu’il fait en France.

Elle est présente dans une zone entre le Groenland et l’Islande, lieu de passage quotidien de dépressions et d’anticyclones qui se déplacent de l’Amérique du Nord vers l’Europe du Nord.

Lorsqu’un courant d’air froid arrive dans cette zone à très haute altitude, il devient plus léger. En redescendant, il se réchauffe et s’assèche, ce qui provoque, sur le territoire, un temps plus doux et ensoleillé.

Ce week-end, la dépression d’Islande va provoquer un changement de flux, qui va permettre à un air plus doux de chasser l’air polaire. Mais même si les températures vont rapidement remonter, ce ne sera pas le retour des beaux jours pour autant.

En effet, la dépression d’Islande est synonyme de temps pluvieux, qui devrait arriver dès la nuit de dimanche à lundi sur la partie nord-ouest de la France.