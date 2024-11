Météo : voici les 30 départements où il pourrait neiger ce jeudi

Le froid est désormais bien présent sur la France, et avec lui les premières chutes de neige. Il pourrait y en avoir sur une trentaine de départements dès jeudi 21 novembre.

L’heure des premiers bonshommes de neige ? D’après Météo-France, il pourrait neiger jeudi 21 novembre sur une trentaine de départements.

Voici ceux qui sont concernés : Vendée, Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Mayenne, Sarthe, Manche, Calvados, Orne, Eure-et-Loir, Loir-et-Cher, Loiret, Indre-et-Loire, Indre, Cher, Yonne, Nièvre, Côte-d’Or, Saône-et-Loire, Haute-Saône, Jura, Doubs, Territoire de Belfort, Loire, Rhône, Ain, Haute-Savoie, Savoie, Ardèche, Drôme, Isère.

«De la neige est possible à très basse altitude jusqu'en plaine sur une bonne moitié nord du territoire mais l'incertitude est encore importante tant sur le phénomène que sur son intensité», affirment les prévisionnistes qui estiment par ailleurs que cet épisode neigeux pourrait se poursuivre, dans des proportions moindres, vendredi 22 novembre où des températures encore plus fraîches sont attendues, et avec elles, un risque de regel redouté.

Risque de regel vendredi 22 novembre

En Île-de-France, en Corse, dans le Sud-Est, le Sud-Ouest et le Nord-Ouest, les probabilités de voir des flocons de neige jeudi 21 novembre existent mais restent faibles (inférieures à 30%).