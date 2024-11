Michel Barnier : que révèlent les résultats d’analyse donnés par le médecin du Premier ministre ?

Le médecin de Michel Barnier a annoncé qu’aucune «cellule suspecte» n’avait été découverte lors de l’analyse de la lésion cervicale effectuée fin octobre sur le Premier ministre.

Des nouvelles rassurantes. L'analyse de la lésion cervicale, dont Michel Barnier a été opéré fin octobre, «n'a pas retrouvé de cellules suspectes», a annoncé son médecin dans un communiqué publié par Matignon mardi soir.

«Le Premier ministre poursuit ses activités normalement, comme il le fait d'ailleurs» depuis son opération qui a eu lieu le week-end des 26 octobre, a ajouté le Docteur Olivier Hersan.

L'intervention chirurgicale de Michel Barnier s'était «très bien passée» selon son médecin, et le Premier ministre avait pu reprendre normalement son travail à l'hôtel Matignon le lundi suivant, et ses activités publiques quelques jours plus tard.

C'était la première fois depuis quarante ans qu'un chef du gouvernement subissait une opération médicale.

En 1984, le Premier ministre socialiste Pierre Mauroy avait été admis à l'hôpital parisien du Val-de-Grâce pour soigner une pneumopathie aiguë.