Neige-verglas : voici les 28 départements placés en vigilance orange ce jeudi

Les températures basses prévues ce jeudi 21 novembre vont entraîner un risque de neige et de verglas dans la partie nord de la France. Ainsi, 28 départements ont été placés en vigilance orange pour ce phénomène par Météo-France

Dans son dernier bulletin, Météo-France a placé 28 départements en vigilance orange neige-verglas pour la journée du jeudi 21 novembre.

©Météo-France

Sont concernés par cette vigilance orange, l’Aube, le Calvados, la Côte-d’Or, les Côtes-d’Armor, le Doubs, l’Eure, l’Eure-et-Loir, l’Ille-et-Vilaine, le Loir-et-Cher, le Loiret, la Manche, la Haute-Marne, la Mayenne et l’Orne.

Mais aussi, le Haut-Rhin, la Haute-Saône, la Sarthe, Paris, la Seine-et-Marne, les Yvelines, les Vosges, l’Yonne, le Territoire de Belfort, l’Essonne, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis, le Val-de-Marne et le Val-d’Oise.

Un «épisode hivernal précoce»

En parallèle, 38 départements ont été placés en vigilance jaune neige-verglas par Météo-France pour la journée de ce jeudi.

Dans son bulletin, Météo-France avertit qu'il s'agit d'un «épisode hivernal précoce pour les régions concernées et suffisamment notable pour rendre les conditions de circulation difficiles».

De plus, l'agence météorologique précise que «des chutes de neige jusqu'en plaine sont prévues entre la fin de nuit de mercredi à jeudi et la soirée de jeudi, de la Bretagne/Normandie au Centre-Val-de-Loire, en passant par l'Ile-de-France, et jusqu'à la Bourgogne/Franche-Comté»

«On attend 2 à 5 cm en plaine, localement jusqu'à 10 cm au-dessus de 200/300m, et jusqu'à 15 à 20 cm sur l'est de la Franche-Comté», ajoute Météo-France.