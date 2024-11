Noël 2024 : sept Français sur dix ne ressentent pas la baisse de l’inflation sur leur budget, selon une étude

Une étude, parue ce jeudi, montre que le pouvoir d’achat des Français est en berne à l'approche des fêtes de fin d'année.

Les dépenses de Noël angoissent de plus en plus les Français. Une étude Ankorsore, publiée ce jeudi, montre que 72% d'entre eux ne perçoivent pas d'amélioration de leur pouvoir d'achat, et cela, à quelques semaines de Noël.

L’enquête, réalisée auprès de 300 détaillants et 2.004 citoyens, fait état d'un certain stress financier de la part des Français quant à cette période propice aux dépenses (49%).

Bien que l'inflation soit annoncée en baisse selon les derniers chiffres de l'Insee, le budget moyen prévu pour les fêtes de fin d’année par les Français en 2024 est de 508€, soit 21€ de moins par rapport à l'an passé.

Selon l’étude, près d’un Français sur quatre envisage de réduire ses dépenses de Noël en 2024 alors que 80% vont garder le même budget.

des inégalités régionales

Il existe de fortes disparités en fonction des régions, selon l’étude. Un Francilien dépassera la moyenne pour dépenser 601€ alors qu'un Breton déboursera environ 422€.

Cet écart est cohérent puisque 43% des Franciliens déclarent ressentir la baisse de l’inflation sur leur pouvoir d’achat alors qu’ils ne sont que 20% en Bretagne.

Le 29 novembre prochain aura lieu le Black Friday. 42% des petits commerçants perçoivent l’événement comme une source de concurrence venant des grandes enseignes et du e-commerce. 67% d’entre eux semblent néanmoins optimistes pour les fêtes.