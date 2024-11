Réouverture de Notre-Dame de Paris : un livre officiel et richement illustré raconte les coulisses de la restauration de la cathédrale

À la veille de la sortie du livre photographie Rebâtir Notre-Dame de Paris, qui retrace les différentes étapes de la reconstruction de la cathédrale après l'incendie de 2019, Philippe Jost et les différents protagonistes sont revenus sur ce projet artistique épatant.

Un travail documenté depuis le 15 avril 2019. Alors que sort ce jeudi 21 novembre en librairie le livre photographie sur la reconstruction de la cathédrale Notre-Dame de Paris, baptisé Rebâtir Notre-Dame de Paris (éd. Tallandier), le président de l'établissement en public éponyme en charge des travaux Philippe Jost et les protagonistes du projet sont revenus en détail sur cette aventure.

«Nous avons travaillé avec l'idée d'être dans la narration pour le récit» de cette reconstruction, a expliqué Mathieu Lours, historien spécialiste des cathédrales et signataire des textes de l'ouvrage lors d'un échange avec la presse sur le site de Notre-Dame de Paris.

Cette sortie intervient moins d'un mois avant la réouverture de l'édifice gothique et neuf jours avant la dernière visite du chantier d'Emmanuel Macron. À cette occasion, le chef de l'État pourra d'ailleurs «contempler l'intérieur du monument complètement métamorphosé, avec les couleurs des décors peints, le mobilier d'art qui a été nettoyé et qui a retrouvé son éclat, sans oublier la pierre blonde», a annoncé Philippe Jost, le président de l'Établissement public chargé de la restauration de Notre-Dame de Paris à CNEWS.

Présent sur cette terrasse surplombant le chantier - où des dizaines de compagnons œuvraient ce mercredi matin - il a commenté plusieurs photographies, dont celle du grand échafaudage soutenant la nef. «Maintenant qu’on revoit ces photos, on se remémore le chemin parcouru. Ces échafaudages qui avaient pour mission de porter les ceintres, ce sont aussi eux qui ont permis le nettoyage des voûtes», s'est ému le successeur du général Jean-Louis Georgelin, tragiquement disparu en août 2023.

«J'ai pris plus de 75.000 photos»

«Il y en a eu des opérations très spectaculaires comme le démantèlement de l'échafaudage qui avait brûlé (celui qui servait lors des travaux de rénovation au moment de l'incendie ravageur). Je passais énormément de temps à déambuler et découvrir par moi-même ce qu'il se passait. C'était une chance de pouvoir le faire aussi librement, et souvent, c'était les compagnons et différents acteurs du chantier qui me prévenaient des avancées que je pouvais immortaliser», a confié à CNEWS Patrick Zachmann, photographe pour l'agence Magnum, qui a signé une grande partie des clichés du livre Rebâtir Notre-Dame.

Aux côtés de ses deux confrères, David Bordes, Romaric Toussaint, il a reconnu avoir pris plus de 75.000 photographies sur le chantier de la cathédrale depuis 2019. «C'est sans doutes trop (rires), mais nous ne sommes pas limités avec le numérique. Et on en a sélectionné 4.000 pour les héberger sur le site de notre agence», a-t-il ajouté.

Rebâtir Notre-Dame de Paris - le livre officiel de la restauration, de Mathieu Lours, éd. Tallandier, disponible dès ce jeudi 21 novembre dans les librairies, 304 pages, 49,90 euros.