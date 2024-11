Sondage : 85% des Français favorables à de la prison ferme pour ceux qui menacent de mort des enseignants ou des chefs d’établissement

Selon un sondage CSA pour CNEWS, le JDD et Europe 1, publié ce mercredi 20 novembre, 85% des Français veulent des peines de prison ferme pour ceux qui menacent de mort des enseignants ou des chefs d'établissement.

Insatisfait de la peine de 60 jours-amende de 10 euros assortie d'un stage de citoyenneté prononcée contre l'homme qui avait menacé de mort le proviseur du lycée parisien Maurice-Ravel, le parquet a fait appel. Selon un sondage* CSA pour CNEWS, Europe 1 et le JDD, publié ce mercredi 20 octobre, les Français sont eux aussi favorables à des peines plus lourdes et même à de la prison ferme pour 85% d'entre eux.

Ceux-là ont répondu «oui» à la question : «Faut-il des peines de prison ferme pour ceux qui menacent de mort des enseignants ou des chefs d'établissement ?». Dans l'autre camp, 14% des interrogés ont répondu «non» et 1% ne se sont pas prononcés.

Globalement le «oui» l'emporte dans toutes les classes d'âge, à une part similaire à celle de l'échantillon total. Il est le plus fort du côté des 50 à 64 ans, qui se disent favorables à 90% aux peines de prison ferme dans ce genre d'affaires. La part de «non» la plus importante se trouve quant à elle chez les 35 à 49 ans, à 22%.

La catégorie socioprofessionnelle des répondants n'est pas beaucoup plus déterminante puisque là aussi le «oui» l'emporte chez les CSP+, comme chez les CSP- et les inactifs, jamais à moins de 80%.

La proximité politique des interrogés montre que la condamnation de ceux qui menacent de mort des enseignants ou des chefs d'établissement à des peines de prison ferme est plus populaire à droite (93%) qu'à gauche (73%), même si le «oui» est majoritaire des deux côtés.

La part de «non» la plus importante est observée du côté de des électeurs de La France insoumise, à 30%. Elle s'élève respectivement à 25 et 29% chez ceux du Parti socialiste et d'Europe écologie - Les Verts.

A droite la victoire du «oui» est écrasante, à 94% pour les sympathisants des Républicains et 93% pour ceux du Rassemblement national. La réponse des soutiens de la majorité présidentielle est très similaire à celle de l'échantillon global, avec 84% de «oui», 15% de «non» et 1% d'opinion non tranchée.

L'affaire du lycée Ravel remonte au 28 février. Le proviseur avait eu une altercation avec une élève majeure à qui il demandait de retirer son voile dans l'enceinte de l'établissement.

Le lendemain, plusieurs menaces de mort étaient publiées en ligne, dont celle de A.A, le jeune homme de 27 ans jugé récemment à Paris, qui sur son compte X écrivait : «C'est une dinguerie. Faut le brûler vif, ce chien».

La ministre de l'Education nationale, Anne Genetet, a elle-même réagi à la peine prononcée lundi contre cet homme. «À chaque fois qu'un professeur est menacé, à chaque fois qu'un chef d'établissement est menacé, c'est la République qui vacille. Moi, je ne l'accepte pas, a-t-elle déclaré sur Europe 1 et CNEWS, ce mercredi 20 novembre.

Elle a ensuite poursuivi : «Je ne peux pas, évidemment, vous l'entendez, avoir un point de vue sur cette décision de justice. Mais en revanche, je le dis, c'est un coup porté à l'Éducation nationale».

*Sondage réalisé les 19 et 20 novembre par questionnaire auto-administré en ligne sur un échantillon national représentatif de 1.011 personnes âgées de plus de 18 ans, selon la méthode des quotas.