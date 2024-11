Avalanches : voici les 6 départements placés en vigilance jaune ce jeudi

Une dépression est attendue en France dans les prochaines heures. A cet effet, six départements ont été placés en vigilance jaune avalanches par Météo-France ce jeudi.

Prudence. Météo-France a placé six départements en vigilance jaune avalanches ce jeudi, à savoir l'Ain, la Savoie, l'Isère, les Hautes-Alpes, les Alpes-de-Haute-Provence et les Alpes-Maritimes.

Météo-France

En résumé, le risque d'avalanche est élevé pour les pratiquants d'activités en montagne enneigée.

En effet, de la neige à basse altitude est prévue sur les Alpes. De forts vents sont également attendus des côtes Atlantiques jusqu'aux Alpes alors que la France entre dans un «épisode hivernal précoce».

Sur le relief, des rafales de 110 à 130 km/h sur le Massif central pourront être relevées et plus de 150 km/h sur les points les plus hauts des Alpes.

Le reste de la France va être traversée, d'ouest en est, par la dépression Caetano. Cette dernière va notamment engendrer des chutes de neige, y compris en région parisienne, et du verglas.

L'épisode pourrait être suffisamment important pour rendre les conditions de circulation difficiles, a indiqué le prévisionniste.

En cas de déplacement, plusieurs préfectures conseillent de prévoir des moyens d’éclairages de secours et une réserve d’eau potable en cas d’immobilisation prolongée, et d'emporter également des vêtements chauds, couvertures et vivres.

Il est fortement conseillé de rester au fait de l'évolution de la situation. Cette tempête hivernale nécessite une vigilance particulière.