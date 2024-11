Avalanches : voici les 6 départements placés en vigilance jaune ce vendredi

Alors que le pays est frappé par la tempête Caetano, Météo-France a placé 6 départements en vigilance jaune pour des risques d’avalanches.

Les précipitations entrainées par la dépression Caetano se poursuivent. Alors que les premiers flocons de la saison sont tombés en plaine ce jeudi, les régions montagneuses sont quant à elles concernées par d’importantes chutes de neige, notamment sur les Alpes du Sud : 5 à 10 cm vers 400 mètres d'altitude, 15 à 30 cm vers 800 mètres et parfois 60 cm vers 2000 mètres.

En outre, Météo-France a placé six départements en vigilance jaune pour des risques d’avalanches. Les départements concernés sont : l'Ain (01), la Savoie (73), l'Isère (38), les Hautes-Alpes (05), les Alpes-de-Haute-Provence (04) et les Alpes-Maritimes (06).

© Météo-France



De fortes rafales de vent en altitude

De forts vents sont également attendus des côtes Atlantiques jusqu'aux Alpes alors que la France entre dans un «épisode hivernal précoce». Sur les reliefs, des rafales de 110 à 130 km/h sur le Massif central pourront être relevées et jusqu'à plus de 150 km/h sur les points les plus hauts des Alpes.

En cas de déplacement, plusieurs préfectures conseillent de prévoir des moyens d’éclairages de secours et une réserve d’eau potable en cas d’immobilisation prolongée. Elles conseillent également d'emporter des vêtements chauds, couvertures et vivres.

Il est fortement conseillé de rester au fait de l'évolution de la situation. Cette tempête hivernale nécessite une vigilance particulière.