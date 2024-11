«Caricature et démocratie» : la Région va lancer un projet pédagogique visant à «sensibiliser les lycéens» à la liberté d'expression

Alors que la Région Ile-de-France va présenter ce vendredi son projet pédagogique visant à sensibiliser les lycéens sur les sujets de démocratie et de libertés au travers de dessins de presse et caricatures, Pierre Liscia, délégué spécial à la Laïcité et à la Citoyenneté, en a esquissé les contours pour CNEWS.

«Un outil mis entre les mains des établissements». Déployé en janvier prochain dans les lycées franciliens, et présenté ce vendredi à la presse, le projet pédagogique baptisé «Caricature et démocratie» entend sensibiliser les jeunes autour des questions démocratiques, de laïcité, et du droit à la moquerie.

Il s'articulera sous forme d'un kit distribué par la Région aux établissements au sein duquel des dessins de presse et caricatures retraçant des moments de l'Histoire seront repris. Douze dessins retraçant les différentes époques figureront dans ce document, qui invitera ensuite les professeurs concernés (histoire, éducation civique ou encore professeurs principaux) à un temps d'échange avec les jeunes.

«Cet outil pédagogique a été pensé par l'association Dessinez Créez Liberté (DCL), qui a été créée en 2015 par Charlie Hebdo, et dont l'objectif est de revenir sur l'histoire qui a fait notre République», a expliqué à CNEWS Pierre Liscia, délégué spécial à la Laïcité et à la Citoyenneté.

La région @iledefrance lance un programme pédagogique sur l’humour, le droit de caricaturer et les valeurs de la République dans les lycées en partenariat avec @Charlie_Hebdo_ et @DessinezL ; qui d’autre que @vpecresse ose défendre ainsi la liberté d’expression?? @AymericDurox pic.twitter.com/R1dPFXaI8P — Florence Mosalini Portelli (@FloPortelli) November 13, 2024

«Les dessins abordent les sujets politiques, de la religion, ainsi que le rapport des jeunes aux réseaux sociaux, la dissolution, en passant par De Gaulle... On part des caricatures du Roi jusqu'à l'affaire Dreyfus», a ajouté l'un des artisans du projet.

La religion abordée dans son ensemble

Ces précisions interviennent après une légère polémique la semaine dernière suite à une interview de Valérie Pécresse, durant laquelle la présidente de la Région Ile-de-France indiquait qu'il n'y aurait pas de caricatures du «prophète dans ce projet mais certaines représentant le droit de se moquer des religions».

Pour défendre la laïcité, Valérie Pécresse annonce vouloir montrer des caricatures de toutes les religions, « sauf du Prophète », dit-elle.





Elle cherche peut-être à mettre Jean-Luc Mélenchon au chômage dans le rôle du dhimmi le plus soumis. pic.twitter.com/fOto2FJ65s — Eric Zemmour (@ZemmourEric) November 13, 2024

Certains responsables politiques, dont Éric Zemmour, avaient pointé du doigt cette absence qu'il jugeait lui-même volontaire.

«On sensibilise les élèves à la satire, la liberté d'expression, au dessin de presse et à la critique des idées politiques et religieuses dans son ensemble. Dans les dessins retenus par l'association figurent notamment un de Charlie Hebdo qui renvoie à l'assassinat de Dominique Bernard - professeur tué par un terroriste islamiste en 2013 (Ndlr) - et un autre qui suggère le droit de se moquer des religions», a ajouté Pierre Liscia.

Le délégué spécial à la Laïcité et à la Citoyenneté poursuit même en ajoutant qu'il n'y aurait pas eu de difficultés à représenter «Mahomet ou une autre figure religieuse, si le programme déployé était uniquement porté sur les religions à travers le dessin de presse».

Un test déjà mené avant le lancement en 2025

Si ce projet sera lancé en janvier 2025, symboliquement 120 après la loi de 1905 sur la séparation de l'Église et l'État, pilier de la laïcité en France, un test a déjà été mené auprès de quelques établissements.

«Dans certains lycées, des tests ont été menés avec la présentation ces différentes caricatures au élèves et pour l'instant, les retours sont très bons. Des échanges constructifs sont menés entre professeurs et lycéens. D'ailleurs, le sujet de la religion et du droit de se moquer d'elle est quasiment tout le temps abordé, et on observe des discussions sereines entre les jeunes et le corps enseignant», a noté Pierre Liscia.

«La réussite du dispositif repose sur la volonté des professeurs de se servir du support», a finalement conclu le délégué spécial à la Laïcité et à la Citoyenneté auprès de la Région Ile-de-France, précisant que le kit allait être distribué dans les lycées, et qu'il serait «utilisé sur la base du volontariat par les enseignants». «Nous offrons un support visant à ouvrir le débat et les mentalités», rappelle Pierre Liscia.