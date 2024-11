Crues : voici les 9 départements placés en vigilance jaune ce vendredi

Météo-France a placé 9 départements en vigilance jaune aux crues pour la journée du vendredi 22 novembre.

La dépression Caetano qui traverse le pays ce jeudi provoque des précipitations importantes sur de nombreuses régions. Neuf départements font ainsi l'objet d'une alerte jaune pour des risques de crues dans la journée du vendredi 22 novembre.

Voici les territoires concernés : la Haute-Corse (2B), la Dordogne (24), l'Aisne (02), la Meuse (55), les Pyrénées-Atlantiques (64), les Landes (40), les Deux-Sèvres (79), la Vendée (85) et l'Indre-et-Loire (37).

Les autorités recommandent de se déplacer avec prudence et indiquent que les conditions de circulation peuvent être rendues difficiles localement.

Météo-France



Des perturbations plus intenses vers le sud

Selon Météo-France, le centre dépressionnaire associé à la perturbation Caetano glissera ce vendredi vers le centre puis le sud du pays. Les précipitations associées à cette perturbation seront plus intenses sur le sud et se renforceront sur la Corse dans la nuit. Sur le nord-est du pays, la propagation des crues en cours se poursuivra, sans être aggravée par les nouvelles précipitations.

Ces précipitations provoqueront des réactions sur les cours d'eau. On attend des débordements localisés sur la Nive, la Nivelle et le Gave d'Oloron (Pyrénées-Atlantiques et Landes), l'Isle amont (Dordogne), le Tavignano (Haute-Corse), la Sèvre Nantaise amont (Vendée et Deux-Sèvres) ainsi que la Vienne tourangelle (Indre-et-Loire).

La tempête Caetano «va traverser la France d'ouest en est et provoquer un épisode hivernal précoce et suffisamment notable pour rendre les conditions de circulation difficiles dans les régions concernées», indique par ailleurs Météo-France sur son site internet.