Neige-verglas : voici les 31 départements placés en vigilance jaune ce vendredi

Les prévisionnistes de Météo-France ont placé 31 départements en vigilance jaune aux risques de neige-verglas pour la journée du vendredi 22 novembre.

Des conditions de circulation qui s’annoncent difficiles dans une bonne partie de l’Hexagone. Dans son dernier bulletin météorologique, Météo-France a placé 31 départements en vigilance jaune aux risques de neige-verglas pour ce vendredi.

Dans le détail, l'Ain, l'Aisne, l'Allier, les Alpes-de-Haute-Provence, les Hautes-Alpes, les Alpes-Maritimes, le Cantal, le Cher, la Corrèze, les Côtes-d'Armor, la Creuse, l'Ille-et-Vilaine, l'Indre, l'Indre-et-Loire, l'Isère, le Jura, le Loir-et-Cher, la Loire, la Haute-Loire, la Marne, la Meurthe-et-Moselle, la Meuse, la Moselle, l'Oise, le Puy-de-Dôme, le Bas-Rhin, le Rhône, la Saône-et-Loire, la Savoie, la Haute-Savoie et la Haute-Vienne.

Jusqu’à 20 cm de neige selon les régions

«La tempête Caetano traverse la France d'ouest en est et engendre un important conflit de masse d'air (…) Des chutes de neige jusqu'en plaine sont prévues jusqu'en soirée de jeudi, entre nord Bretagne/Normandie, Centre-Val-de-Loire, Ile-de-France, Bourgogne, Franche-Comté et Alsace», a rappelé l’organisme dans son dernier bulletin météorologique.

«On attend souvent 5 à 10 cm en plaine, localement jusqu'à 20 cm dès les premières hauteurs entre Normandie, Centre, Bourgogne et sud Alsace. Ces chutes de neige seront accompagnées d'un vent d'Est assez fort sur la basse Normandie, occasionnant des formations de congères par endroits, en particulier vers le Perche», a poursuivi Météo-France.

«En Ile-de-France, on attend 1 à 5 cm en général, et 5 à 10 cm sur le sud de la région. Des chutes de neige sont également attendues à basse altitude sur les Alpes du Sud : 5 à 10 cm vers 400m d'altitude, 15 à 30 cm vers 800m et parfois 60 cm vers 2000m», a conclu l’organisme de référence.