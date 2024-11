Pluie-inondation : voici les 2 départements placés en vigilance jaune ce vendredi

Météo-France a placé deux départements en vigilance jaune pluie et inondation pour la journée de ce vendredi.

Prudence sur l'Ile de Beauté. La Haute-Corse et la Corse-du-Sud sont concernées par une vigilance jaune pluie et inondation ce vendredi 22 novembre.

Météo-France

Les deux départements ont également été placés en vigilance orange vent et jaune et vagues-submersion par Méteo-France, conséquences du passage de la tempête hivernale Caetano.

«En Corse, le vent d'ouest va de nouveau se renforcer en soirée, cet épisode de vent sera plus bref et moins fort que le précédent mais il pourra encore occasionner des dégâts avec des rafales de l'ordre de 100 à 130 km/h, et même 160 à 180 km/h sur le Cap Corse», explique le dernier bulletin.

Il est conseillé de rester informé de l’évolution de la situation et d’adapter au maximum ces activités.