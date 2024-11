Vents violents : voici les 20 départements placés en vigilance jaune ce vendredi

Météo-France a placé 20 départements en vigilance jaune pour vents violents pour la journée de vendredi 22 novembre.

Une partie de la France face aux vents. Metéo-France a placé 20 départements en vigilance jaune pour vents violents vendredi 22 novembre.

L'Ain, les Alpes-de-Haute-Provence, les Hautes-Alpes, les Alpes-Maritimes, l’Ariège, l’Aude, le Doubs, le Gard, la Haute-Garonne, l’Hérault, l’Isère, le Jura, la Loire, la Lozère, les Pyrénées-Atlantiques, les Hautes-Pyrénées, le Rhône, la Saône-et-Loire, la Savoie, la Haute-Savoie sont concernés par cette alerte.

A noter que certains de ces départements sont également sous le coup de plusieurs autres vigilances, comme neige-verglas.

Dans son dernier bulletin, Météo-France a estimé que le passage de la dépression Caetano, «le vent de secteur ouest se met en place en tout début de journée de jeudi sur la façade atlantique, puis progresse rapidement vers l'est du pays sur un axe Poitou-Charentes/Alpes du Nord».

Ainsi des rafales «atteignant généralement 110 à 120 km/h sur le littoral des départements placés en vigilance orange, jusqu'à 130 à 140 km/h sur le sud de la Bretagne, et ponctuellement un peu plus sur les îles et les caps exposés (...). En Corse, le vent d'ouest va de nouveau se renforcer en soirée, cet épisode de vent sera plus bref et moins fort que le précédent mais il pourra encore occasionner des dégâts avec des rafales de l'ordre de 100 à 130 km/h, et même 160 à 180 km/h sur le Cap Corse».