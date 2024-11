Viol à l’hôpital Cochin à Paris : une deuxième enquête ouverte contre l'AP-HP, l'avocat de la victime veut «mobiliser» les pouvoirs publics

Après avoir fait condamner l'homme qui l'avait violée, une femme a obtenu l’ouverture d’une deuxième enquête visant l’hôpital Cochin, à Paris, où les faits se sont déroulés fin 2022. Auprès de CNEWS, Me Alexandre Lobry, l'avocat de la victime, pointe des manquements de la part de l’établissement de soins.

C’est désormais officiel. L’hôpital Cochin, dans le 14e arrondissement de Paris, est visé par une plainte pour «blessures involontaires, non-assistance à personne en danger et mise en danger de la vie d’autrui» après les faits de viol s’y étant déroulés dans la nuit du 27 au 28 octobre 2022.

Dans ce dossier, le principal suspect sous OQTF a été condamné le 5 novembre 2024 à onze ans de réclusion criminelle et à l’interdiction définitive du territoire français. De son côté, la plainte contre l’AP-HP avec constitution de partie civile a, elle, été déposée en janvier 2024 par les avocats de la victime, a indiqué Me Alexandre Lobry, avocat de la partie civile.

Vendredi 15 novembre dernier, une juge d’instruction a ouvert ainsi une information judiciaire. Le parquet de la capitale a, quant à lui, pris des réquisitions de non-informer dès le mois de juillet. Les réquisitions de non-informer sont, en effet, prises lorsque «les faits commis ne permettent pas d’être sanctionné pénalement», comme l’explique le site du Service-Public.fr.

De ce fait, et à la suite de l’ouverture de l’information judiciaire vendredi 15 novembre, si des manquements ou des responsabilités pénales doivent être engagées, l’hôpital pourrait être mis en examen et pourrait être renvoyé devant un tribunal correctionnel, comme l’indique Me Alexandre Lobry à CNEWS.

«Ce n’est pas un combat contre l’hôpital, mais pour l’hôpital»

Sur le volet lié au manque de personnel, le parquet n’a établi «aucun manquement (…) au regard des auditions des infirmières et des images de vidéosurveillance». Pourtant, pour les parties civiles, certains manquements ont été pointés du doigt, comme le fait que «la cliente n’ait pas été prise en charge concernant les maladies sexuellement transmissibles (MST)». Concernant ce dernier point, il est utile de rappeler que le principal suspect a été reconnu coupable de «viol digital».

Selon Me Alexandre Lobry, «un personnel soignant avait vu l’accusé rentrer dans la chambre, l’avait interpelé pour le remettre dans son box, sans que cela ne l’empêche de revenir», dénonçant une «obligation de surveillance insuffisante»

Revenant sur l’ouverture de l’enquête visant l’hôpital Cochin, l’avocat de la victime précise que «ce n’est pas un combat contre l’hôpital, mais pour l’hôpital».

«Il y a un manque de personnel soignant au sein de l’hôpital, les revendications ne sont pas toujours suivies par les pouvoirs publics. S’il y a une condamnation ou une mise en cause de l’hôpital, cela ne peut qu’inciter les pouvoirs publics à donner les moyens à l’hôpital pour une obligation de surveillance accrue : par le fait que des policiers soient présents, comme dans toutes les institutions judiciaires, mais également de donner plus de moyens pour les hôpitaux», a également dit Me Alexandre Lobry.

L’avocat estime que sa cliente «en veut à l’hôpital Cochin car il n’y a eu aucune réaction de la part du personnel à la suite du viol, ni aucune prise en charge. Ma cliente me l’a dit : "on rentre dans un hôpital comme dans un moulin, ce n’est pas normal : il n’y aurait pas dû avoir ce viol au sein de l’hôpital"».

Cette bataille judiciaire entamée à l’encontre de l’hôpital Cochin vise à ce qu’aucune des responsabilités ne soit éludée. «L’accusé a été reconnu coupable. Si l’hôpital a reconnu des manquements, il sera jugé. C’est un procès aussi pour que les pouvoirs publics saisissent l’opportunité d’accroître des dépenses nécessaires pour les hôpitaux et pour le personnel. C’est le manque de moyens et de personnels qui amène parfois à ses drames», a conclu Me Alexandre Lobry.