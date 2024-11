Après avoir simulé sa mort dans un accident de kayak pour fuir avec sa maîtresse, ce père de famille de trois enfants prend la parole

Disparu depuis le 12 août dernier, le kayakiste américain qui avait simulé sa mort pour pouvoir s’enfuir avec sa maîtresse en Europe, a brisé le silence, ont annoncé les autorités, jeudi 21 novembre.

Il sort enfin du silence. Voilà trois mois que Ryan Borgwardt, un père de famille de 44 ans, a simulé sa mort lors d’une sortie en kayac sur un lac dans le Wisconsin aux États-Unis. Après avoir découvert que l’américain avait finalement décidé d’abandonner sa famille pour s’enfuir en Europe avec sa maitresse, les autorités lui ont ordonné de donner de ses nouvelles. Finalement, jeudi 21 novembre, le chef adjoint du bureau du shérif du comté de Green Lake, Matthew L. Vande Kolk a déclaré avoir reçu une vidéo de 24 secondes provenant du père de famille, datant de la semaine dernière.

«Aujourd’hui, c’est le 11 novembre. Il est environ 10h du matin chez vous. Je suis dans mon appartement. Je suis en sécurité, aucun problème. J’espère que ça va marcher», voilà notamment ce que les enquêteurs ont entendu dans la vidéo envoyée par Ryan Borgwardt. Bien que l’homme donne signe de vie, il ne donne pas de détails sur l’endroit où il se trouve. Alors, depuis la réception de la vidéo, les enquêteurs communiquent avec lui presque quotidiennement. Mais pour le moment, il n’a pas parlé à sa famille.

