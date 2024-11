Des automobilistes restent bloqués dix heures sur l'autoroute A28 à cause de la neige

La neige s'est invitée en France jeudi 21 novembre. Si elle a fait le bonheur de certains, elle a aussi provoqué du verglas en fin de soirée, laissant des automobilistes bloqués sur l’autoroute A28 pendant près de dix heures.

La neige en a surpris plus d’un. Les monuments de Paris se sont parés de blanc dans la journée du jeudi 21 novembre, mais le soir, c’est un tout autre spectacle qui s’est joué. La neige a fait place au verglas et aux accidents, bloquant de nombreux automobilistes pendant plus de dix heures sur l’autoroute A28, près de Gacé, dans l’Orne.

La circulation a repris à minuit

« On n’a pas vraiment été prévenus des conditions avant d’arriver sur l’autoroute. Cela roulait doucement au début, mais maintenant, c’est complètement à l’arrêt », a confié Nicolas, technicien gaz chez GRDF, bloqué sur l’autoroute, ce jeudi soir, à nos confrères de France 3 Régions. Pour la soirée, l’automobiliste s’était aménagé un espace de fortune dans sa voiture, utilisant des pulls comme oreiller.

La circulation a finalement été débloquée vers minuit, dans les deux sens, et les voitures ont pu rouler à nouveau à une allure de 10 km/h. «L’autoroute était encore pas mal enneigée dans la nuit avec un peu de verglas à cause des faibles températures. La plupart des camions ont dû rester sur le bas-côté », apprend-on.

Ce vendredi 22 novembre, les cinq départements normands sont toujours en vigilance neige et verglas. Un arrêté préfectoral a interdit toute circulation des camions de plus de 7,5 tonnes.