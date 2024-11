Illuminations de Noël des Champs-Elysées 2024 : dates, programme, parrain… Tout ce qu’il faut savoir

La plus belle avenue du monde s'apprête à revêtir ses habits de lumière pour les fêtes de fin d'année. Les traditionnelles illuminations des Champs-Elysées seront inaugurées ce dimanche et Tony Estanguet est attendu pour le coup d'envoi.

«Paris qui s'illumine à tout bout de Champs». Le président du comité des Champs-Élysées, Marc-Antoine Jamet, a révélé le programme des Illuminations des Champs-Élysées, à Paris.

Ainsi, cette nouvelle édition sera lancée ce dimanche, avec la traditionnelle mise en route des décorations lumineuses, disséminées sur 400 arbres longeant la plus belle avenue du monde.

Cette année, les animations décoratives pourront être observées par les curieux durant six semaines, du 24 novembre au 6 janvier, de 17h à 00h du dimanche au jeudi de 17h à 1h, et durant toute la nuit les 24 et 31 décembre.

Tony Estanguet, parrain de l'édition 2024

Alors que l'an dernier, Gilles Lellouche avait eu l'importante tâche d'appuyer sur le bouton d'allumage des illuminations, cette année, les rênes ont été confiés à Tony Estanguet, président du comité d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024.

«Ça ne pouvait pas être un autre que lui. Il a rapidement accepté et nous en sommes très fiers», s'est réjoui Marc-Antoine Jamet, qui ajoute que le coup d'envoi sera donné à 18h, ce 24 novembre.

Au côté de l'ancien triple médaillé d'or olympique, deux petites filles malades, Tessa et Ophélia vont également pouvoir partager ce moment magique, grâce à l'association Petits Princes, qui réalise au quotidien les rêves d'enfants frappés par la maladie.

UN MÉLANGE DE «CHAMPAGNE» ET D’«ÉCLAIRS»

Comme l’an dernier, le thème «Sobrillance», voulue par la société Blachère Illuminations, sera à l’honneur avec un mélange de «champagne» et d'«éclairs» qui devrait laisser apparaître des lumières inédites.

Pour l’occasion, le Comité des Champs-Élysées a prévu d’élargir l’ouverture piétonne de l’avenue afin d’accueillir plus de public. Pour cette belle soirée en perspective, plusieurs événements musicaux ont été programmés, comme un karaoké géant, le concert d’une troupe basque, une prestation de la chanteuse Santa remarquée lors de la cérémonie de clôture des Jeux paralympiques et un DJ set pour clôturer la nuit.