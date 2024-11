La Fnac des Champs-Élysées va fermer le 12 janvier 2025

Il est connu comme le loup blanc, et pourtant. Le célèbre magasin Fnac des Champs-Élysées va fermer, à compter du 12 janvier 2025. Des solutions de reclassement ont été proposées aux salariés.

C’est acté. Le magasin Fnac situé sur la prestigieuse avenue des Champs-Élysées va fermer définitivement ses portes le dimanche 12 janvier 2025, au soir, a rapporté Ouest-France. Ouvert en 1997, c’est le dernier chapitre de son histoire, mais aussi celle de ses salariés, qui se ferme. Les 89 membres du personnel seront toutefois réaffectés dans d’autres boutiques.

La localisation en cause

«100% des salariés se sont vus proposer des solutions de reclassement, à Paris, en Île-de-France ou ailleurs, en fonction de leurs velléités», indique une représentante du groupe Fnac Darty à nos confrères de Ouest-France.

La Fnac des Champs était une véritable institution. C’est en mars dernier que le groupe a annoncé sa fermeture, affirmant que c'était la «seule décision économiquement raisonnable et socialement responsable». En cause : une augmentation «généralisée des charges fixes», et une baisse des ventes «du fait d’une fréquentation du quartier par la clientèle naturelle de l’enseigne en diminution». Mais aussi la localisation : le groupe déplore des perspectives «défavorables» sur les Champs-Élysées avec «l’orientation de plus en plus marquée de l’avenue vers le commerce de luxe et la clientèle internationale».

Liquidation le 3 janvier

En début d’année, le magasin des Champs-Élysées comptait 101 collaborateurs. Ce chiffre est descendu à 89, compte tenu de «mouvements anticipés».

Pour le moment, aucune information n’a fuité sur le nom de la marque qui prendra ses quartiers dans l’immeuble bientôt vide, du 74 avenue des Champs-Élysées.

Avant la fermeture définitive du magasin, l’enseigne liquidera les stocks à l’occasion d’une braderie, organisée le 3 janvier.