La place de la religion au travail n’a jamais été aussi grande en France, selon le dernier baromètre de l’Institut Montaigne

L’Institut Montaigne a révélé jeudi 21 novembre son 10e baromètre du fait religieux en entreprise. L’étude a mis en lumière leur nombre record dans l’environnement professionnel en France, avec une surreprésentation de l’islam et une stigmatisation du judaïsme.

Plus de 7 Français sur 10 ont été témoins d’un fait religieux au travail. Dans son 10e baromètre du fait religieux en entreprise publié ce jeudi, l’Institut Montaigne a noté une hausse de ces comportements cette année par rapport aux précédentes éditions.

Ne manquez pas le Baromètre du fait religieux en entreprise édition 2024, disponible ici. https://t.co/KFyl6gByhO — Institut Montaigne (@i_montaigne) November 21, 2024

Basée sur les réponses de 1348 cadres et 1401 salariés pratiquants, l’étude a révélé que 71,3% des personnes interrogées ont été témoins d’un fait religieux au travail, contre 66,7% il y a deux ans, soit le plus haut taux observé depuis la mise en place du baromètre en 2013.

L’islam est la religion la plus représentée

D’après le rapport, «l’islam est la religion la plus représentée» puisqu’elle a été évoquée dans 81% des cas, contre 73% en 2022, loin devant le catholicisme (19%) et les cultes évangélistes (16%). D’ailleurs, le port de signes religieux par les musulmans au sein de l’entreprise a bondi de 19% en 2022, à 36% en 2024.

Cette augmentation a suivi plus globalement celle de la présence visible de signes religieux en entreprise, toute religion confondue, qui passe de 21% en 2022 à 36% cette année. Ce domaine a été le fait religieux le plus observé dans l’environnement du travail, devant les absences et les aménagements du temps de travail (27% chacun comme en 2022).

Une stigmatisation forte des Juifs

Le baromètre a indiqué que le judaïsme était la religion la plus frappée par les actes discriminants ou stigmatisants, que ce soit de manière fréquente (15%, soit +2% par rapport à 2022) ou occasionnelle (23%, soit +15% par rapport à 2022). La stigmatisation contre les Juifs sur le lieu de travail a doublé par rapport à il y a deux ans (32% en 2024 contre 16% en 2022).

Sur le plan de la stigmatisation à l’embauche, l’enquête a révélé que les musulmans étaient les plus touchés, avec 71% des situations discriminantes répertoriées dans ce contexte.

Une différence notable selon les âges

La démonstration de faits religieux au travail a également un lien avec l’âge des croyants. D’après le baromètre, 79% des situations impliquant la religion au travail ont concerné des personnes âgées de moins de 40 ans. Les tranches des 26-30 ans et celle des 31-35 ans ont été les plus représentées (23%), juste devant les 20-25 ans (18%).

L’étude a aussi démontré que l’exposition de faits religieux a diminué à mesure que le niveau de qualification des employés a augmenté. Les CSP «ouvriers» et «employés» ont ainsi représenté respectivement 35% et 42% du total des situations où un fait religieux a été remarqué dans une entreprise.