Neige-verglas : voici les 38 départements placés en vigilance jaune ce vendredi

Les prévisionnistes de Météo-France ont placé 38 départements en vigilance jaune aux risques de neige-verglas pour la journée de ce vendredi 22 novembre.

Des conditions de circulation qui s’annoncent difficiles dans une bonne partie de l’Hexagone. Dans son dernier bulletin météorologique, Météo-France a placé 38 départements en vigilance jaune aux risques de neige-verglas pour ce vendredi.

© Météo-France

Dans le détail sont concernés : l'Ain, l'Aisne, l'Allier, les Alpes-de-Haute-Provence, les Hautes-Alpes, les Alpes-Maritimes, l’Ardèche, le Cantal, la Corrèze, les Côtes-d'Armor, la Creuse, la Drôme, le Finistère, l'Ille-et-Vilaine, l'Indre, l'Indre-et-Loire, l'Isère, le Jura, la Loire, la Haute-Loire, la Loire-Atlantique, la Lozère, la Maine-et-Loire, la Marne, la Meurthe-et-Moselle, la Meuse, le Morbihan, la Moselle, l'Oise, le Puy-de-Dôme, le Bas-Rhin, le Rhône, la Saône-et-Loire, la Savoie, la Haute-Savoie, la Somme, la Vendée et la Haute-Vienne.

À noter que 29 autres départements sont placés en vigilance orange neige-verglas pour ce vendredi également.

Jusqu’à 20 cm de neige selon les régions

«La tempête Caetano a désormais quitté le pays. À l'arrière, le regel très net est bien en place, rendant les chaussées particulièrement glissantes, là où les neiges sont tombées (jeudi 21 novembre). Quelques averses de neige ou de pluie et neige mêlées circulent encore en matinée près de la Manche», a rappelé Météo-France.

Des hauteurs de neige comprises entre 2 et 8 cm et localement 10, voire 15 cm sur les premières hauteurs ont été recensées, jusqu'à 20 cm ou plus très ponctuellement.