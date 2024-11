Presqu'un Français sur quatre considère que les juifs ne sont pas des citoyens comme les autres, selon un sondage Ipsos pour le CRIF récemment paru.

C'est un phénomène inquiétant. D'après un sondage Ipsos pour le Conseil représentatif des institutions juives de France publié le 20 novembre, presqu'un Français sur quatre considère que les Juifs ne sont pas des citoyens comme les autres. «Le terme, la haine du Juif existe. Je ne vois pas ce qui le justifie. Etre juif, c'est comme quelqu'un qui est musulman ou chrétien», affirme une passante interrogée par CNews. Un autre individu explique que «certains vont penser que l'antisémitisme est contre une personne alors que c'est plus par rapport à la guerre».

20 % des sympathisants LFI souhaitent le départ des Juifs de France

Cette étude révèle que 46 % des Français jugent vrai plus de 6 préjugés antijuifs. Un chiffre en forte augmentation par rapport à 2020 (37 %). L'antisémitisme est croissant chez les jeunes de 18 à 24 ans qui sont plus de la moitié (53%) à penser que la majorité des Juifs est bien intégrée en France. Dans l'ensemble de la population, ce chiffre grimpe à 84 %. Par ailleurs, 17 % des moins de 35 ans aimeraient voir les Juifs quitter la France contre seulement 6 % en 2020.

Le rapport épingle également la France insoumise. «Les députés LFI s'expriment sur les réseaux sociaux et c'est là qu'ils font beaucoup de mal à la jeunesse. Il y a une affection pour le Hamas, un refus de dénoncer le terrorisme qui doit nous inquiéter car c'est un phénomène de société», analyse Robert Ejnes, directeur exécutif du Crif. Concrètement, 20 % des sympathisants du parti de gauche radical souhaitent le départ des Juifs et 40 % affirment avoir de la «sympathie» pour le Hamas. Pour rappel, le Hamas est une organisation terroriste ayant causé la mort et l'enlèvement de 1 200 personnes le 7 octobre 2023. «LFI a redonné à l'antisémitisme une caution politique», résume Yonathan Arfi, président du Crif auprès du Point.