Vents violents : voici les 3 départements placés en vigilance jaune ce vendredi

Météo-France a placé 3 départements en vigilance jaune pour «vents violents» pour la journée de ce vendredi 22 novembre.

La Manche, le Calvados et la Seine-Maritime sont concernés par cette alerte. Les trois départements sont également placés en vigilance orange pour «Neige-verglas» ce vendredi.

© Météo-France

Dans son dernier bulletin, Météo-France a estimé que la dépression Caetano, qui a quitté la France, a provoqué «un regel très net bien en place, rendant les chaussées particulièrement glissantes, là où les neiges sont tombées» jeudi 21 novembre.

C'est du côté de l'Île-de-beauté que le vent sévira le plus ce vendredi, la Haute-Corse et la Corse-du-Sud sont en vigilance orange aux vents violents. Jeudi 21 novembre, «150 km/h ont été relevés sur le littoral de la Balagne et 160 à 180 km/h sur le nord du Cap Corse», ont précisé les prévisionnistes dans leur dernier bulletin.