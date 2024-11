Ile-de-France : voici les 12 caricatures qui seront étudiées dans les lycées à partir du mois de janvier 2025

La Région Ile-de-France a présenté ce vendredi les 12 caricatures qui seront étudiées dans les lycées à partir de janvier 2025, au cœur du nouveau projet baptisé «Caricature et démocratie».

Dès janvier 2025, un projet pédagogique initié par la Région Ile-de-France sera lancé dans plusieurs lycées. Baptisé «Caricature et démocratie», il vise, via l'étude de dessins de presse, à sensibiliser les jeunes sur les sujets de laïcité, droit au blasphème et à la tolérance.

«On peut se moquer de tout», expliquait Valérie Pécresse, présidente de la Région vendredi lors de la présentation des dessins.

Voici les 12 caricatures qui ont été retenues pour figurer dans ce kit, élaboré en collaboration avec l'association Dessinez Créez Liberté (DCL), elle-même lancée en 2015 par Charlie Hebdo.

Caricature du roi Louis-Philippe Ier de France - (Charles Philipon)

Couverture du journal satirique le grelot - (Alfred Le Petit)

un dîner de famille avant et après avoir parlé de l'affaire Dreyfus - (Emmanuel Poire Caran D'Ache)

Ressortir une caricature de 1897 (Figaro. Affaire Dreyfus), toujours très contemporaine #chartedesvaleurs #Différence pic.twitter.com/hxfA2MCKkG — Elisabeth Vallet (@ProfVallet) September 22, 2013

La séparation de l'église et de l'état - (anonyme)

hara kiri numéro 94 décès général de gaulle / charlie hebdo premier numéro

17 novembre 1970 Le journal Hara-Kiri interdit de parution, suite au n°94 avec son titre « Bal tragique à Colombey – 1 mort » évoquant le décès du général de Gaulle et faisant aussi référence à l’incendie du 1er novembre d'un dancing, le 5-7, où 146 personnes trouvèrent la mort pic.twitter.com/WUVRgQfu3w — dfweb75 (éphéméride ; citations ; arts) (@dfweb75) November 17, 2022

Ce jour-là 23 novembre 1970 : Parution du premier numéro du journal satirique français @Charlie_Hebdo_ "Né d'un acte de censure", l'hebdomadaire satirique avait été créé pour remplacer Hara-Kiri, édité par la même équipe, qui venait d'être interdit. https://t.co/3ThgkoBkJ0 pic.twitter.com/cGVjWz9G8D — Allez les FRAnçais-es (@allezlesFRA) November 23, 2023

Caricaturer les croyances (willem pour libération)

©Willem - Libération



L'humour, un principe sacré (coco pour charlie hebdo)

La région @iledefrance lance un programme pédagogique sur l’humour, le droit de caricaturer et les valeurs de la République dans les lycées en partenariat avec @Charlie_Hebdo_ et @DessinezL ; qui d’autre que @vpecresse ose défendre ainsi la liberté d’expression?? @AymericDurox pic.twitter.com/R1dPFXaI8P — Florence Mosalini Portelli (@FloPortelli) November 13, 2024

Nouvelles censures - (Coco pour Charlie hebdo)

Numéro spécial, 5 ans après : Nouvelles censures, nouvelles dictatures ?





Les proches des disparus se souviennent

@LaureDaussy enquête sur les sensitivity readers



Richard Malka sur la liberté d'expression





En kiosque demain et sur https://t.co/5SPrx5Rgmh pic.twitter.com/l5prxqRh7r — Charlie Hebdo (@Charlie_Hebdo_) January 6, 2020

Derrière nos profs ! (riss pour charlie hebdo)

Toute l'équipe de @Charlie_Hebdo_ s'est mobilisée ces derniers jours pour ce numéro spécial après l'attentat d'Arras. Un numéro en soutien des profs, en première ligne face aux fous de Dieu déterminés à abattre l'école. Lisez-le ici : https://t.co/fYTDtW1l3m pic.twitter.com/1kReV3Ro6H — Jean-Loup Adénor (@JL_Adenor) October 18, 2023

Tribunaux en ligne - (xavier gorce pour lemonde.fr)

© Xavier Gorce - Lemonde.fr



Notice pour l'esprit critique (Riss pour charlie hebdo)

© Riss - Charlie Hebdo



Bienvenue au premier ministre de la semaine (Riss pour charlie hebdo)