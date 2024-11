Sondage : 48% des Français sont pour l'immigration zéro

Selon un sondage CSA pour CNEWS, le JDD et Europe 1, publié ce samedi 23 novembre, 48% des Français sont pour l’immigration zéro en France, soit le fait de stopper totalement l’immigration, qu’elle soit légale ou illégale.

Invité dans la Grande Interview ce jeudi sur CNEWS et Euope 1, Bruno Retailleau a promis que l'ensemble des décrets d'application de la loi immigration adoptée l'an dernier seront pris avant la fin de l'année, alors que 27% du texte est en vigueur aujourd'hui. Selon un sondage* CSA pour CNEWS, Europe 1 et le JDD, publié ce samedi 23 novembre, 48% des Français sont pour une mesure plus radicale : l’immigration zéro en France. C'est-à-dire le fait de stopper totalement l’immigration, qu’elle soit légale ou illégale.

Ils ont répondu «pour» à la question : «Etes-vous pour ou contre l’immigration zéro en France, qu’elle soit légale ou illégale ?». A l’opposé, 51% des interrogés ont répondu «contre» et 1% ne se sont pas prononcés.

© CNEWS

Dans un précédent sondage publié en octobre 2021, les Français s’étaient montrés plus divisés. En effet, 59% d’entre eux avaient voté contre l’immigration zéro, tandis que 41% s’étaient prononcés pour.

En 2024, les avis sont moins tranchés. En effet, le «contre» l'emporte dans quasiment toutes les classes d'âge. Il est le plus fort du côté des 65 et plus, qui se disent contre l’immigration zéro en France à 55%. La part de «pour» est plus importante quant à elle chez les 18 à 24 ans, à 54%.

La catégorie socio-professionnelle ne fait pas davantage de différence puisque là aussi, le «contre» l'emporte chez les CSP+ et les inactifs, respectivement à 54% et 52%. Les CSP- quant à eux, ont voté «pour» à 54%.

L’immigration, une «priorité» pour Bruno Retailleau

C’est en consultant la proximité politique des interrogés que le sondage révèle de grands écarts d’opinions. Ceux qui sont pour le fait de stopper totalement l’immigration en France, qu’elle soit légale ou illégale sont les plus nombreux parmi les sympathisants du Rassemblement National (82%). Les avis sont toutefois plus partagés chez les électeurs des Républicains, avec 46% de «pour» et 54% de «contre».

© CNEWS

En revanche, que ce soit pour les partisans de la majorité présidentielle ou de la gauche, la part de «contre» l'emporte sans conteste. Cette dernière est dans tous les cas supérieure à 70%. Elle atteint même les 88% chez les électeurs de La France Insoumise.

Dès son arrivée au ministère de l'Intérieur, Bruno Retailleau a promis une nouvelle loi immigration d'ici au printemps. Le ministre de l’Intérieur a indiqué que la révision de la directive de retour européenne était la «priorité» qu'il voulait voir aboutir sous la présidence polonaise de l'Union européenne au premier semestre 2025. «Nous obtiendrons la modification de cette directive retour pour rendre beaucoup plus faciles les éloignements», a-t-il assuré sur CNEWS.

*Sondage réalisé les 21 et 22 novembre par questionnaire auto-administré en ligne sur un échantillon national représentatif de 1.011 personnes âgées de plus de 18 ans, selon la méthode des quotas.