Tempête Bert : pluies torrentielles, vents violents... Une nouvelle perturbation va frapper la France dès ce dimanche

Après la vague de froid portée par la tempête Caetano qui a traversé la France, une nouvelle tempête approche des côtes françaises.

Une nouvelle tempête devrait frapper la France. Après Caetano et sa vague de froid hivernal, c’est désormais la tempête Bert, tout droit venue du Royaume-Uni, qui devrait déferler, a rapporté La Chaîne Météo.

Ainsi, des vents forts sont attendus sur la quasi-totalité du territoire, comme en témoignent les 55 départements en vigilance jaune pour la journée de dimanche. Les Pyrénées-Atlantiques sont particulièrement touchées, avec une vigilance orange aux «vents violents».

Prudence près de la Manche où le vent se renforce à 90-100 km/h en raison de la #tempêteBert. Des vagues de 7m sont mesurées à la bouée des Pierres Noires. Le vent continue de souffler très fort jusqu'à lundi. pic.twitter.com/xwgRIsQ4xG — La Chaîne Météo (@lachainemeteo) November 23, 2024

Le département est affecté par le passage de la dépression Bert, provoquant des rafales jusqu’à 120km/h, notamment sur la Côte Basque. Ces vents devraient durer jusqu'à lundi.

Les côtes de la Manche vont également être balayées par des rafales de plus de 100km/h ce dimanche. Les caps et côtes les plus exposés du Finistère et dans le nord Cotentin verront des vents puissants jusqu’à 120km/h souffler toute la journée.

La perturbation devrait se déplacer vers le centre de la France lundi, avec un vent toujours assez puissant au nord-ouest et au sud-ouest. Des pluies orageuses sont également à prévoir.