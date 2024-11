Violences sexuelles : des manifestations partout en France ce samedi

Ce week-end, collectifs et associations féministes appellent à la mobilisation «contre les féminicides, les violences sexuelles et toutes les violences de genre». Cette initiative intervient dans le cadre de la journée internationale pour l’élimination des violences faites aux femmes et minorités de genre.

«Depuis sept ans, les gouvernements successifs ont multiplié les promesses, mais les moyens sont dérisoires et en baisse, l’action politique est quasi-inexistante», a dénoncé le collectif #NousToutes dans son communiqué. Ce dernier, ainsi que la Fondation des femmes, appellent à la mobilisation ce samedi 23 novembre.

Ce mouvement intervient en amont de la journée internationale pour l’élimination des violences faites aux femmes et minorités de genre – qui se tient le 25 novembre - et vise à dénoncer à lutter contre «les féminicides, les violences sexuelles et toutes les violences de genre».

Dès jeudi 21 novembre, 53 associations féministes se sont réunies pour lancer un appel à la mise en place d’une loi intégrale contre les violences sexuelles.

Des faits, qui selon ces organisations ont largement bondi (+ 282% entre 2017 et 2023), pour un nombre de condamnations encore trop peu nombreuses. Selon une étude publiée en avril dernier et menée par l’Institut des politiques publiques, 86% des affaires de violences sexuelles seraient classées sans suite et 94% pour les viols.

des affaires médiatiques récentes pour dénoncer

Le collectif d’organisations féministes et syndicales #GreveFeministe a également souhaité organiser une mobilisation féministe. «Les viols perpétrés sur Gisèle Pelicot par des messieurs tout le monde, les “révélations” sur l’iconique Abbé Pierre, démontrent l’imprégnation profonde de la culture du viol», a ainsi estimé l’association.

A Paris, le cortège partira de gare du Nord à 14h00. #NousToutes invite même ses adhérents à remplir un formulaire «afin de rendre la manifestation accessible au plus grand nombre». À Lyon, la manifestation partira de la place Bellecour à 15h. Le même jour, la mobilisation commencera à 13h place de la Victoire à Bordeaux. À Pau, les associations ont donné rendez-vous aux participants aux Halles et place Clémenceau.

Des mobilisations se tiendront également le lundi 25 novembre, comme à Rennes, à 16h place de la République. Une marche aux flambeaux est également organisée à 18h.