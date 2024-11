Visite du pape François en Corse : pourquoi le souverain pontife ne sera-t-il pas présent à la réouverture de Notre-Dame de Paris une semaine plus tôt ?

Le pape François se rendra en Corse le 15 décembre prochain, mais ne sera pas présent une semaine plus tôt pour la réouverture de Notre-Dame de Paris. Un choix qui suscite plusieurs interrogations.

Le pape ira en Corse mais pas à Notre-Dame de Paris : face à l'étonnement que peut susciter ce programme, plusieurs évêques français mettent en avant l'attachement de François aux «périphéries» et ses contraintes de calendrier. Et pour cause, le Vatican a annoncé ce samedi que le pape François se rendrait le 15 décembre à Ajaccio pour un «voyage apostolique» d'une journée, à l'invitation notamment de l'évêque du diocèse François-Xavier Bustillo.

Avant même la confirmation de la visite, la rumeur avait couru lors de la réunion d'automne des évêques français (CEF) début novembre à Lourdes, suscitant satisfaction... Mais aussi étonnement. «Quelques évêques étaient agacés» par l'annonce, a indiqué l'un d'entre eux.

Entre fausse venue et problème d'emploi du temps

«Le pape est un affectif, il s’est laissé convaincre par Bustillo!» a affirmé un autre évêque français. L'évêque de Corse réfute lui toute «opération de séduction» : il a certes évoqué avec le pape un tel voyage dès avril, mais «je n'ai pas forcé», a-t-il assuré. Cette visite passe d'autant moins inaperçue que le pape ne se rendra pas, une semaine plus tôt, à la réouverture de Notre-Dame de Paris le weekend des 7 et 8 décembre.

Tous le rappellent toutefois, à l'instar du président de la CEF Eric de Moulins-Beaufort: «il n’a jamais été vraiment question que le pape vienne» à Paris. «La vedette de la réouverture de Notre-Dame de Paris, c'est Notre-Dame de Paris» et François ne souhaitait pas «détourner le regard vers lui à cette occasion», a-t-il précisé.

A Paris plusieurs chefs d'État et artistes ont été conviés à la cérémonie qui verra Emmanuel Macron prononcer un discours sur le parvis de la cathédrale. Plusieurs évêques appellent aussi à ne pas faire de «procès d'intention» au pape à ce sujet. «Ce n'est pas une attitude contre la France», a assuré l'un, ni «de la défiance envers le président» selon un autre.

«Le pape est un imprévisible qui fonctionne beaucoup au feeling», a rappelé une source vaticane. Autres contraintes de calendrier : le pape est retenu au Vatican les 7 et 8 décembre par un «consistoire» où il créera 21 cardinaux ; et il aurait été difficile de retarder le voyage, compte-tenu de l'embouteillage d'événements à Rome en 2025, année du «jubilé» (fêté tous les 25 ans).