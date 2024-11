CAF : est-il possible de cumuler la prime de Noël 2024 et la prime d’activité ?

Comme chaque année, la prime de Noël est versée à plus de 2 millions de Français. Mais est-il possible de la toucher si vous percevez déjà la prime d’activité ?

À l'approche des fêtes de fin d'année, c'est l'une des aides les plus attendues par les foyers les plus modestes : la prime de Noël. Cette année encore, 2,3 millions de Français, bénéficiaires de certains minima sociaux de la Caisse des allocations familiales (CAF) et de France Travail, se verront verser un montant minimum de 150 euros, pouvant aller jusqu'à 500 euros, selon les cas.

Mais peut-on bénéficier de la prime de Noël, si l'on perçoit déjà la prime d'activité, l'aide touchée par les travailleurs ayant des revenus modestes ? La réponse est oui. Les deux aides, totalement indépendantes l'une de l'autre, sont cumulables, mais sous deux conditions.

ÊTRE ÉLIGIBLE AU RSA MAIS PAS QUE

Pour bénéficier de ce coup de pouce de l'État, vous devez percevoir la prime d'activité et le Revenu de solidarité active (RSA) au mois de novembre ou décembre 2024. Ajoutez à cela que les ressources de votre foyer ne doivent pas être supérieures au montant du RSA qui correspond à la composition de votre famille.

Par exemple : une personne en couple avec deux enfants perçoit au mois de novembre à la fois la prime d'activité et le RSA socle. Si les ressources du foyer sont inférieures à 1 334,98 euros par mois (chiffres en vigueur en 2024), alors cette famille sera éligible à la prime de Noël en plus de la prime d'activité.

Qui peut toucher la prime de Noël ?

S'il n’y a aucune démarche spécifique à réaliser pour en bénéficier, vous devez quand même être, en novembre ou en décembre 2024, dans l'une de ces trois situations :

bénéficier du revenu de solidarité active (RSA)

avoir l’allocation de solidarité spécifique (ASS)

l’allocation équivalent retraite (AER)

À ces dernières s’ajoutent aussi les bénéficiaires de la prime forfaitaire pour reprise d’activité, de la rémunération de la formation France Travail (RFFT) et de la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle (RSFP).

Si vous percevez l’Allocation de Retour à l’Emploi (ARE), c’est-à-dire les allocations chômage, l’Allocation Adulte Handicapé (AAH) ou encore le minimum vieillesse, vous n’avez malheureusement pas droit à la prime de Noël. En revanche, si vous êtes salarié, vous êtes peut-être concerné par la prime de Noël entreprise.

La CAF effectuera les versements le vendredi 13 décembre 2024. «Les bénéficiaires la verront apparaître sur leur compte bancaire entre le 14 et le 16 décembre», a précisé le ministre des Solidarités, Paul Christophe.