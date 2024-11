Déserts médicaux : les enfants d'un village tournent un clip humoristique pour recruter un médecin généraliste (vidéo)

Les habitants d'Amblainville, dans l'Oise, ont publié une vidéo sur les réseaux sociaux dans l'objectif de recruter un docteur. L'actuel médecin est âgé de 70 ans et aimerait prendre sa retraite.

C'est une idée originale pour tenter de recruter un médecin. Le village d'Amblainville, dans l'Oise, recherche désespérément un médecin généraliste. Car à l'heure actuelle, c'est un médecin de 70 ans qui doit soigner les 1.900 habitants de la commune. «Il a le sens du devoir, mais il va falloir qu'il prenne sa retraite un jour», a lancé le maire Joël Vasquez. «On a fait construire une maison médicale il y a deux ans et un bureau reste désespérément vide. Il y a tout le matériel, tout le mobilier… mais aucun médecin», a précisé l'élu rural au Parisien.

Un rêve mis en scène

Le village a pourtant tout essayé : contacter les facs de médecine d'Amiens (Sommes) et de Lille (Nord), il propose de rémunérer le docteur s'il ne souhaite pas être libéral et de le décharger de toute paperasse. C'est alors que Joël Vasquez a eu l'idée de réaliser un clip humoristique pour attirer sur la situation. Un appel au volontariat a donc été lancé auprès des parents d'élèves, aux enfants du périscolaire et au club des aînés. Les élus ont souhaité qu'une véritable communion s'opère autour du projet.

La vidéo a été postée il y a dix jours sur les réseaux sociaux et depuis leur message a été abondamment relayé. On y voit des riverains en train de dormir et de rêver qu'un médecin était arrivé dans le village. Les patients se réveillent alors soudainement et se précipitent au cabinet du docteur mais à leur arrivée ils découvrent que ce sont des enfants. «Non, moi je veux un vrai médecin», déclare la patiente qui est une petite fille. «Trouvez-en un», lui répond un garçon qui jouait le docteur. «Ce n'était qu'un rêve. A Amblainville, nous avons une superbe maison médicale prête à vous accueillir. Que vous soyez en libéral ou en salariat, vous serez les bienvenus», rappelle le maire.

Dans un rapport sénatorial de 2023, une commune sur trois est en situation de désert médical soit entre 9 et 12 % de la population. D'après le ministère de la Santé, plus de 11.000 communes sont en pénurie de médecins généralistes. Et pour cause, seulement 8.000 nouveaux docteurs sont diplômés chaque année contre 13.000 en 1970. A cela s'ajoute l'augmentation des départs en retraite : environ 7.000 généralistes ou spécialistes vont rendre leur blouse en 2024.