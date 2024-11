Météo : voici où il va faire le plus chaud cette semaine

Après un week-end marqué par des fortes chaleurs pour la saison, avec notamment 28 °C relevés dans le sud-ouest, les températures continueront d’être clémentes cette semaine, avec quelques pics de chaleur dans le sud de la France.

Après le froid la semaine dernière... Le soleil et la chaleur sont de retour dans certaines régions. Si des pics de chaleur ont été atteints dans la nuit de dimanche à lundi dans le sud-ouest de la France avec une pointe à 26,5 °C relevée à Lasseube (64) et même jusqu’à 28,1 °C à Navarrenx (64), il fera encore relativement doux cette semaine, avec des températures légèrement au-dessus des normales de saison. La moitié sud connaîtra encore quelques pics - moins importants - de chaleur.

Pour la journée du mardi 26 novembre, si le soleil sera absent de la quasi-totalité du pays, seul le pourtour méditerranéen verra quelques éclaircies dans l’après-midi avec une température maximale de 18 °C à Ajaccio en Corse. Même constat pour la journée de mercredi où la France sera séparée en deux avec de la pluie dans la moitié nord et du soleil dans la moitié sud. C’est cette fois-ci dans le sud-ouest qu’il fera le plus chaud avec 18 °C à Biarritz ou encore à Tarbes.

La journée du jeudi 28 novembre sera plus ensoleillée sur une majeure partie du pays, et les températures seront conformes aux normales de saison. Il fera néanmoins plus chaud dans la moitié sud et notamment aux abords de la Méditerranée, mais surtout dans les départements pyrénéens avec une pointe à 19 °C à Biarritz. Il fera par ailleurs 18 °C à Ajaccio, 17 °C à Marseille et 17 °C à Perpignan.

Retour de la fraîcheur en fin de semaine

Vendredi 29 novembre, il fera très beau sur l’ensemble du territoire avec un grand soleil du matin jusqu’au soir. Néanmoins les températures resteront assez fraîches dans la moitié nord du pays, tandis qu’il fera relativement doux dans la moitié sud. C’est une nouvelle fois en Corse qu’il fera le plus chaud avec 20 °C attendus dans l’après-midi. Quelques averses passagères pourraient toutefois venir perturber cette belle journée.

Pour le week-end du 30 et 31 novembre, le soleil sera toujours de la partie, samedi comme dimanche, mais les températures chuteront légèrement sur l’ensemble du territoire avec des valeurs négatives dans la matinée de samedi dans les régions montagneuses à l’exception des Pyrénées. Les maximales pour samedi sont attendues à Ajaccio (17 °C) et à Tarbes (16 °C). Pour la journée de dimanche, c’est également dans ces deux villes qu’il fera le plus chaud avec 16 °C.