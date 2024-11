Notre-Dame de Paris : les Américains ont versé près de 62 millions de dollars pour sa restauration

Après de longs travaux exclusivement financés par des dons, la cathédrale Notre-Dame de Paris s’apprête à rouvrir ses portes. Au total, près de 700 millions d'euros ont été récoltés. Les donateurs américains ont été particulièrement généreux, versant près de 62 millions de dollars pour la reconstruction de l'édifice.

Une vieille histoire d’amour unit les États-Unis à Notre-Dame de Paris. Émus par l’incendie qui a réduit en cendres la cathédrale gothique, le 15 avril 2019, les Américains se sont fortement mobilisés pour participer financièrement à sa reconstruction. Au total, ils ont versé près de 62 millions de dollars (59 millions d'euros) pour la reconstruction de l’édifice français. «Les Américains sont les plus grands donateurs, de loin, après les Français», atteste auprès de l’AFP le président de «Friends of Notre-Dame de Paris» Michel Picaud.

Fondée en 2017, l’association a recueilli 57 millions de dollars auprès de 45.000 donateurs essentiellement américains. «Friends of Notre-Dame de Paris» a notamment reçu les dons de deux fondations américaines, la Starr Foundation et la Marie-Josee and Henry Kravis Foundation, qui ont versé chacune plusieurs millions de dollars. L’ex-directeur de la Banque mondiale Bertrand Badré a également indiqué avoir participé à l’effort de guerre, en apportant une «réponse généreuse et immédiate».

«Pour les Américains, Notre-Dame de Paris est un symbole physique de l'Histoire européenne pré-moderne qui n'existe pas sur le sol américain, souligne à l'AFP la professeure Meredith Cohen, spécialiste de l'art et de l'architecture du Moyen Age à l'Université de Californie à Los Angeles. Elle est un puissant lieu de mémoire, elle évoque une nostalgie imaginaire pour une culture riche et complexe du passé».

Au lendemain de l’incendie, le président américain Donald Trump avait proposé, dans un tweet controversé, d’envoyer des avions bombardiers d’eau pour sauver l’édifice.

Son prédécesseur Barack Obama avait lui aussi réagi, en se postant en photo en train d’allumer une bougie. «Notre-Dame est l’un des plus grands trésors du monde et nous pensons au peuple français dans cette période de deuil», avait-il écrit sur X en guise de légende.

Notre Dame is one of the world’s great treasures, and we’re thinking of the people of France in your time of grief. It’s in our nature to mourn when we see history lost – but it’s also in our nature to rebuild for tomorrow, as strong as we can. pic.twitter.com/SpMEvv1BzB

